Warum Oberwart für den ESC nicht infrage kommt

Waren Sie schon einmal in der Stadtgemeinde Oberwart? Rund 8000 Menschen leben in der südburgenländischen Ortschaft – neben einer Handvoll Pfarrkirchen gibt es ein Dieselkino. Für Adrenalinbegeisterte bewirbt die Kleinstadt ein Freibad samt Wasserrutsche.

Der Name der drittgrößten Stadt des Burgenlands ist derzeit in aller Munde, denn Oberwart will den 70. Eurovision Song Contest austragen. Die Pläne des Bürgermeisters sind ambitioniert. Er bringt seine Gemeinde damit gegen Wien, Graz und Innsbruck in Stellung, die ebenfalls an der Austragung interessiert sind. „In Irland wurde der Song Contest in einer 1000-Einwohner-Gemeinde ausgetragen. Wir haben eine Location. Wir hatten den Silvesterstadl. Wir haben Erfahrung“, erklärte Bürgermeister Georg Rosner gegenüber einer burgenländischen Bezirkszeitung.

Aus Marketingsicht ist die Ankündigung Oberwarts als ESC-Austragungsort ein cleverer Schachzug – auch wenn die realen Chancen auf den Zuschlag gering sind. Die formalen Hürden sind für das Megaevent enorm: Die Europäische Rundfunkunion (EBU) stellt hohe Anforderungen an den Austragungsort. Allein die Eventhalle muss Platz für 10.000 Besucher bieten, klimatisiert und Bühnen-technisch auf dem neuesten Stand sein. Die St. Jakobshalle in Basel kämpfte zuletzt mit der Decke, die mehrere Tonnen Bühnentechnik tragen musste. Teure Adaptionen mussten die Schweizer dabei vornehmen. Outdoor-Arenen wie das Ernst-Happel-Stadion in Wien sind hingegen für die EBU grundsätzlich ausgeschlossen.