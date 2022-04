Wegen Wegscheider: Medienbehörde leitet Verfahren gegen ServusTV ein

TV-Sender müssen verantwortungsvoll handeln

Für Daniela Kraus, Chefin des Presseclub Concordia, zeigt die Einleitung des Verfahrens durch die KommAustria, „dass TV-Sender gerade in so heiklen Zeiten und bei so sensiblen Themen wie der Corona-Krise verantwortungsvoll handeln müssen“. Rundfunk sei eine „öffentliche Aufgabe“, so sei es in der Bundesverfassung festgeschrieben. Mit der Sachverhaltsdarstellung gehe es der Concordia um „professionellen, verantwortungsvollen, sachlich korrekten Journalismus, nicht um Servus TV als Einzelfall“. In seiner Sachverhaltsdarstellung stützte sich der Presseclub Concordia unter anderem auf einen Faktencheck von profil zu Wegscheiders Behauptungen bezüglich Corona.

Für eine Entscheidung hat die KommAustria sechs Monate Zeit. Im Falle einer Verurteilung könnte ServusTV das Bundesverwaltungsgericht als nächsthöhere Instanz anrufen.