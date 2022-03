Weltfrauentag: Aufholbedarf bei Gewaltschutz und Repräsentation

Es herrscht also durchaus noch Luft nach oben. Noch immer - so wie profil auch letztes Jahr und in den Jahren davor am 8. März geschrieben hat. Der Gleichstellungsindex gibt dem Jahr für Jahr aufkommenden „noch immer“ nun eine neue Datenbasis, die Grundlage für reale Umsetzungen sein kann.

„Der Index zeigt eindeutig, in welchen Bereichen es rasch Fortschritte geben muss, was getan werden muss - im Sinne von besserer Erreichbarkeit des öffentlichen Verkehrs vor Ort, welche Kriterien bei der Kinderbetreuung erfüllt werden müssen; aber auch dass Frauenhäuser fehlen“, so Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebunds.