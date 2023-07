Wenn geschleppte Syrer zu Schleppern werden

Das Wort „qualvoll“ erinnert an die Toten von Parndorf. Rückblick: Im August 2015 erstickten 71 Flüchtlinge in einem Lkw, abgestellt auf einem Pannenstreifen nahe der burgenländischen Gemeinde. Die Flüchtlingstragödie schockierte die Welt und markierte einen Wendepunkt. Die Grenzen gingen auf. Und bald wieder zu. Das Geschäft der Schlepper nahm erneut Fahrt auf.

„ 21 Fremde unter qualvollen Umständen geschleppt“, steht in der Anklageschrift. Im Saal 1 des Landesgerichts Eisenstadt wird an diesem 7. Juli gegen mutmaßliche Schlepper verhandelt. Es ist Routine, vor den beiden Richterinnen stehen Tag für Tag Menschenschmuggler. Allein in dieser Woche drehen sich am Landesgericht neun von 18 medienöffentlichen Verhandlungen um Schlepperei.

230 Schlepperverfahren im Jahr 2022 markierten am Landesgericht Eisenstadt den vorläufigen Höhepunkt. Auch heuer waren es bereits über 100. In der Justizanstalt, die für 175 Häftlinge ausgelegt ist, sitzen 207 Inhaftierte, davon sind 60 Prozent Schlepper.

Das Burgenland avancierte in den Folgejahren zu einem europäischen Hotspot der Schlepperbekämpfung. Denn die meisten Täter gehen der heimischen Polizei an der ungarisch-burgenländischen Grenze ins Netz. Sie landen in der Haftanstalt Eisenstadt und im Nachbartrakt vor den Richtern.

Der Fahrer wurde bereits zu 3,5 Jahren verurteilt und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt, um das Gefängnis in Eisenstadt zu entlasten. Von dort ist er als Zeuge per Video zugeschaltet. Über den heute Angeklagten sagt er: „Er hat mein Leben zerstört.“ Als die Polizei ihn anhalten wollte, hätten er und andere Hintermänner ihn angewiesen: „Fahr weiter, fahr weiter, du schaffst es.“ Der Syrer auf der Anklagebank in Eisenstadt bestreitet diese Version. Er sei kein Hintermann, sondern bloß für eine Party nach Budapest gefahren. Erst dort habe sich die Gelegenheit zur Schlepperfahrt ergeben. Die Touristen-Version kommt oft.

„Ich bin schuldig und bitte Sie, mir eine Chance zu geben. Meine Mutter ist krank.“ In Saal 1 fleht ein 34-jähriger Syrer aus Damaskus um Gnade. Er flüchtete 2015 nach Deutschland und lebt seither dort. Sein Anwalt hat ihm zu einem reumütigen Geständnis geraten. Die Beweislast auf dem Handy ist zu erdrückend. Im Oktober hatte sich sein Komplize, ein 25-jähriger Syrer, eine Verfolgungsjagd mit der burgenländischen Polizei geliefert und war als Geisterfahrer auf die Autobahn A3 gerast. An Bord des Renault-Vans: 21 Flüchtlinge, die er aus Ungarn schleppte – großteils Syrer. „Sie lagen auf engstem Raum, teilweise übereinander, und bekamen schwer Luft“, verliest die Staatsanwältin die Anklageschrift. Der nun Angeklagte 34-Jährige lenkte das Begleitfahrzeug und soll dem Fahrer Anweisungen gegeben haben.

Auch wenn sie zum Teil nur kleine Fische sind, setzt es saftige Strafen. Das Landesgericht ist das härteste Gericht in Österreich, vielleicht auch in Europa. Schlepper werden automatisch als Teil einer kriminellen Vereinigung angeklagt und zu unbedingten, meist mehrjährigen Haftstrafen verurteilt (siehe Interview). In Saal 1 nimmt die Richterin dem Syrer die Rolle des unwissenden Mitläufers nur sehr bedingt ab. Er fasst 2,5 Jahre Haft aus. Nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

profil beobachtete die Schlepperprozesse über Wochen. Sie folgen meist derselben Dramaturgie. Die Angeklagten bekennen sich schuldig, weil die Beweise durch Handy-Chats oder Fotos von Grenzkameras erdrückend sind. Sie wollen aber nur das letzte Glied in der Kette gewesen sein, Fußsoldaten, die nichts über die eigentlichen Bosse wissen – was oft zutrifft. Es ist wie bei naiven Straßendealern im Drogenmilieu. Sie zu schnappen, ist leicht, den international agierenden Banden den Kopf abzuschlagen, extrem schwer.

Schulden und schnelles Geld

Bereits am Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2015 waren Syrer im Schlepperbusiness aktiv. Der Unterschied: Jene, die sich heute vor Gericht verantworten, sprechen passables Deutsch, haben eine Wohnung, ein Auto, meist Arbeit. Oftmals aber auch Schulden. So wie der 34-jährige Angeklagte in Saal 1. Er zieht die Arabisch-Dolmetscherin in der Verhandlung nur zu- rate, wenn es juristisch heikel wird. In Deutschland ist er Busfahrer. Sein Verdienst: 2400 Euro netto. Schuldenstand: 10.000 Euro. Sein Komplize, der Geisterfahrer auf der A3, spricht noch besser Deutsch als er. Vor seiner Inhaftierung als Schlepper arbeitete er als Lackierer in einer Autowerkstatt.

Ihre Fußsoldaten in Geldnot rekrutieren die Schlepperbanden übers Internet. In einem weiteren Prozess in Saal 6 sitzt ein 26-jähriger Syrer aus Aleppo auf der Anklagebank, der vergangenes Jahr in Deutschland subsidiären Schutz erhielt. Er soll laut Handyauswertung 19 Schlepperfahrten unternommen und übers Internet weitere Fahrer angeworben haben. Laut der Richterin wirft er in einem TikTok-Video mit Geldscheinen um sich. „Über Social Media werden in ganz Europa Fahrer angeworben wie von einem Reisebüro“, schildert der Präsident des Landesgerichts Eisenstadt, Karl Mitterhöfer, die Anwerbemethoden. Er saß in Hunderten Schlepperprozessen.

Oft an seiner Seite: eine Arabisch-Dolmetscherin namens Issa. Sie ist Stammgast bei Schlepperprozessen in Eisenstadt. Die Zahl der arabischsprachigen Angeklagten wie Syrer, Iraker oder Nordafrikaner, die ihre Dienste benötigen, habe in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Die meisten wären in Deutschland, aber auch Schweden oder Frankreich wohnhaft. Syrer aus Österreich sind ihr in den letzten beiden Jahren nicht untergekommen.