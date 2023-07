EU-Migrationspolitik: Die Brutalität der Grenze

An den Rändern der Europäischen Union gehen grausliche Dinge vor sich, doch bemerkt man es nicht sofort. Sie passieren am helllichten Tag an abgeschotteten, von Sicherheitskräften bewachten Orten. Und in der Nacht, in den Wäldern, in denen sich Afghanen, Syrer und Somalier vor den kreisenden Drohnen und vermummten Männern verstecken, die ihnen mit Hunden nachjagen und mit Pistolen in die Luft feuern. Manchmal schrecken die beängstigenden Geräusche die Bewohner entlegener Häuser auf. Meistens jedoch verhallen sie ungehört. Genauso wie die Angst- und Schmerzensschreie der Geflüchteten.

Ob in der Ägäis, Richtung Türkei, von Ungarn nach Serbien, von Kroatien nach Bosnien oder von Polen nach Belarus – überall werden Menschen an Grenzen zurückgestoßen, verprügelt, ihrer Barmittel und letzten Habseligkeiten beraubt. Und das ohne öffentliches Aufsehen. Wohin es führt, wenn Länder mit der Migration allein gelassen werden, sieht man auf Lesbos. Aber auch in Serbien. Oder in Bulgarien. Überall knackt und bricht der rechtsstaatliche Boden.