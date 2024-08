Wie behält man bei Stress die Nerven, Herr Stiegl?

ist ein österreichischer Koch und Gastronom. Er ist in Slowenien geboren und in Salzburg aufgewachsen. Seit er 18 ist, kocht er im Burgenland. Mit 20 bekam er seinen ersten Michelin-Stern verliehen. In seinem Restaurant Gut Purbach am Neusiedler See kocht er Innereien und andere Raritäten, die dem Gault-Millau 17 Punkte und vier Hauben wert sind.