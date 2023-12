Wie die Regierung ihre Schäfchen ins Trockene bringt

Vor vier Jahren durchleuchtete die Plattform „Addendum“ die weitere Karriere von 300 Kabinettsmitarbeitern in den SPÖ-ÖVP-Regierungen unter den Kanzlern Werner Faymann und Christian Kern. 18 Prozent gingen in Staatsbetriebe. 16 Prozent wechselten in die Privatwirtschaft, neun Prozent fanden einen Job in Interessenvertretungen wie Wirtschaftskammer oder Gewerkschaftsbund. Als größtes Auffangbecken erwies sich allerdings die öffentliche Verwaltung, wohin 38 Prozent der Kabinettsmitarbeiter wechselten. Bei vielen von ihnen änderte sich nicht einmal die Adresse, denn mehr als die Hälfte blieb in ihren Ressorts. Maximal mussten sie in einen anderen Stock im Ministeriumsgebäude übersiedeln – aus dem Ministervorzimmer in die normale Verwaltung.

Kein Cooling-off

Die Arbeit im Kabinett ist zeitintensiv und unsicher, wird dafür in der Regel aber gut honoriert. Wer in der Linie der Beamtenschaft ähnlich viel verdienen will, muss schon eine Leitungsfunktion ausüben, etwa als Gruppen- oder Abteilungsleiter. Von den 31 Kabinettsmitarbeiterinnen und -mitarbeitern der schwarz-grünen Ministerien, die laut parlamentarischen Anfragen der NEOS seit 2021 in die Verwaltung wechselten, haben zwölf Leitungsposten übernommen. In der Opposition hatten die Grünen noch eine „Cooling-off-Phase“ gefordert, bevor Ministermitarbeiter in die Verwaltung wechseln.