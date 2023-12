Wie ein illegaler Poker-Anbieter die Wiener Polizei austricksen wollte

Illegale wehren sich

Der Betreiber – ein Oberösterreicher mit Lokalen in mehreren Bundesländern, darunter in Wien – ist Wiederholungstäter: Mit Ende 2019 lief die Übergangsfrist für Pokercasinos aus, seither fällt Texas Hold‘em unter das Glücksspielmonopol. Das heißt: Nur Casinos mit einer Konzession des Finanzministeriums dürfen Pokerspiele anbieten. Das trifft nur auf die Spielbanken der Casinos Austria zu.

Die in die Illegalität verdrängten Poker-Betreiber wollten auf das lukrative Geschäft freilich nicht verzichten – und ließen es darauf ankommen. Das Spiel um die Pots ging unvermindert weiter, die Organisatoren taten so, als hätte es die Frist nie gegeben. Auch im Zehnten Bezirk in Wien wurde in aller Öffentlichkeit munter gezockt. Auf der Außenfassade wird das Lokal als „Card Casino“ bezeichnet, ein Herz, ein Pik, ein Treff und ein Karo machen klar, worum es drinnen geht.

Es kam, wie es kommen musste: Die Polizei schritt ein, beschlagnahmte Pokertische, Jetons und Kartenmischgeräte von dem Betrieb in Favoriten.