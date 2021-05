Wie man 75 Euro gerne in den Sand setzt

Guten Morgen!

An sich gibt es für Journalisten kaum etwas Ärgerlicheres, als eine gute Story, die sich als falsch herausstellt. In diesem einen Ausnahmefall war ich aber – ganz ehrlich – froh darüber.

Das Gerücht war einfach zu skandalös, um es zu ignorieren: Eine Wiener Privatklink würde Patienten gegen ein entsprechendes Entgelt mit Corona-Impfungen versorgen, erzählte man sich Mitte Jänner. Zu einem Zeitpunkt also, als gerade einmal Altenheimbewohner eine realistische Chance auf ein Vakzin hatten. Konnte es wirklich sein, dass es eine Impfstoff-Börse für die Upperclass gibt? Vom Recherchefieber gepackt, warf ich mich in mein bestes Schnösel-Outfit und vereinbarte in besagter Klinik einen Termin für einen Corona-Test. Mit grauem Anzug, dunklem Rollkragenpullover und Föhnfrisur schritt ich durch die gläserne Schiebetür. Nach ein paar Aufwärmfragen kam ich zum Punkt: Ob ich mich hier irgendwo, gerne auch diskret, für eine Impfung vormerken lassen könne, wollte ich wissen. Doch, leider – nein, zum Glück – konnte mir der Tester bei meinem Anliegen nicht weiterhelfen. Auch am Eingangsschalter der Klinik scheiterte mein Undercover-Anbahnungsversuch.