Wien nicht mehr lebenswerteste Stadt der Welt

Die Pandemie hat im "Global Liveability Ranking" zu einem globalen Einbruch der Lebensqualität geführt. Davon besonders betroffen waren die europäischen Metropolen, wo die Auswirkungen in Form von Lockdowns oder Belastungen des Gesundheitssystems vergleichsweise größer waren als anderswo.

Beim Sieger Auckland wurde der "erfolgreiche Ansatz bei der Eindämmung der Covid-19-Pandemie" hervorgehoben, der den Weg an die Spitze ermöglichte, wie es am Mittwoch in einer Aussendung der EIU hieß.

Acht der zehn größten Rückgänge im Ranking betrafen so europäische Städte. Die zwei Städte Europas, die es unter die ersten zehn schafften, sind Zürich auf dem siebenten und Genf auf dem achten Platz.