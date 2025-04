Die Grünen Wien

Wien-Wahl: Grüne stecken täglich 10.000 Euro in Social Media

Über 300.000 Euro für Werbung in nur 30 Tagen: Die Grünen samt Spitzenkandidatin Judith Pühringer stecken im Wien-Wahlkampf mit Abstand am meisten Geld in Plattformen wie Facebook oder Instagram. Dahinter folgen Neos und SPÖ.