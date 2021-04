Wiener Spital verlor über Nacht Patientin

Die zum stadteigenen Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) gehörende Klinik Landstraße, vormals Rudolfstiftung, muss sich dem Vorwurf der grob fahrlässigen Körperverletzung an einer betagten und dementen Patientin stellen. profil liegt eine Sachverhaltsdarstellung (unbekannte Täter) eines Wiener Rechtsanwalts vor, dessen 86-jährige an Demenz erkrankte Mutter am 3. April dieses Jahres mit Verdacht auf Schlaganfall in der „Stroke Unit“ der Neurologischen Abteilung stationär aufgenommen wurde. Tags darauf, am 4. April, war sie gegen 20.30 Uhr verschwunden.