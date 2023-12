Wirbel um die ORF-Gagen: Die Millionenshow

Donnerstag, 14. Dezember, abends. Im ORF-Zentrum am Wiener Küniglberg findet die große Weihnachtsfeier statt. Die Stimmung, erzählen Mitarbeiter, war eher mau. Ein intensives Jahr liegt hinter dem ORF, ein ebensolches vor ihm. Ab dem Jahreswechsel finanziert sich der Rundfunk über eine Haushaltsabgabe. Der langerwartete Streamingdienst ORF ON wird hochgefahren – aus der Mattscheibe wird eine bunte multimediale Plattform. Soeben wurden neue Chefredakteure bestellt. Vor dem Wahljahr nimmt der Druck der Politik bereits zu. Doch an diesem Abend wird ein anderes Thema diskutiert: die Spitzengagen im Haus.

Ausgerechnet am Tag der Weihnachtsfeier veröffentlicht die Tageszeitung „Österreich“ eine Liste von ORF-Großverdienern. Generaldirektor Roland Weißmann gab bereits in einem profil-Interview im Sommer bekannt, knapp 380.000 Euro im Jahr zu verdienen. „Österreich“ taxiert ihn auf 400.000 Euro.

Auch Ö3-Weckermann Robert Kratky erhält dem Bericht zufolge 400.000 Euro. Der „Wecker“ ist allerdings eine Cashcow des ORF, Kratky seit Jahrzehnten dabei, und die Supergage soll wohl sicherstellen, dass er es auch bleibt.

Was seit Jahren gemunkelt wurde, schreibt auch „Österreich“: Bestverdiener am Küniglberg ist nicht der Generaldirektor, sondern mit 450.000 Euro Pius Strobl. Dessen Luxusvertrag wurde noch vom früheren ORF-General Alexander Wrabetz unterzeichnet.

Strobl hatte schon einige Funktionen im ORF inne. In den vergangenen Jahren verantwortete er das Megaprojekt der Sanierung des ORF-Zentrums am Wiener Küniglberg, das Humanitarian Broadcasting („Licht ins Dunkel“) und das Facility Management. In den ORF-Fluren wird bereits gewitzelt, der Hausmeister würde mehr verdienen als der Hausherr.

Neben der Gage sorgt auch Strobls Alter für Irritation. Gutverdienenden Mitarbeitern wird im ORF lang vor dem Regelpensionsalter ein Abschied schmackhaft gemacht. Strobl ist mit 67 Jahren noch immer im Amt. Der ORF schweigt auf Anfrage zu den Verträgen seiner Mitarbeiter.

Weißmann, Kratky, Strobl: Die Höhe ihrer Gehälter lässt sich argumentieren. Allerdings bleibt das Faktum, dass alle drei deutlich mehr verdienen als der Bundeskanzler. Karl Nehammer kam im Jahr 2022 auf 317.000 Euro.

Transparenzliste

Ein in der Vorwoche veröffentlichter Rechnungshofbericht zu Gehältern im staatlichen Bereich liefert weitere Details. So verdient Oliver Böhm, Geschäftsführer der Tochterfirma ORF Enterprise, 357.000 Euro. Die zwei Geschäftsführer der GIS kommen im Schnitt immerhin auf 225.000 Euro. Auch die Geschäftsführer anderer ausgelagerter ORF-Töchterunternehmen beziehen Top-Gagen.

Die Zahlen wären spätestens im Frühjahr 2024 bekanntgeworden. Im Juli beschlossen die Regierungsparteien ÖVP und Grüne eine Novelle des ORF-Gesetzes, die den ORF zu einem Transparenzbericht verpflichtet. Dieser muss all jene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter namentlich auflisten, die über 170.000 Euro brutto jährlich verdienen. Nach Schätzungen handelt es sich um etwa 50 Beschäftigte, darunter die vier Direktoren und neun Landesdirektoren.

Viele Promis aus der Information werden hingegen nicht auf der Liste stehen. So liegt das Bruttogehalt samt Zulagen der „ZiB 1“-Stars deutlich unter der 170.000-Euro-Schwelle. „ZiB 2“-Anchormann und Chefredakteur-Stellvertreter Armin Wolf, 57, wird sich wohl auf der Liste finden. Sein Gehalt beträgt – so „Österreich“ – inklusive aller Zulagen etwa 200.000 Euro.

Ist der ORF nun ein wahres Gagenparadies, wie die FPÖ regelmäßig und anlassbezogen auch ÖVP-Medienministerin Susanne Raab und Grünen-Klubobfrau Sigrid Maurer behaupten?

Die nicht ganz exakte Antwort: ja und nein. Wie in vielen Betrieben gibt es eine Kluft zwischen Alten und Jungen.

Denn die Gagen und Zusatzleistungen im ORF hängen stark vom Eintrittszeitpunkt ab. In den ältesten Dienstverträgen sind noch Abfertigungen in Höhe von 25 Monatsgehältern und Goodies wie Wohnungszulagen vorgesehen. Den ersten Kollektivvertrag bekam der ORF 1996. Der 2003 abgeschlossene Kollektivvertrag enthielt bereits Verschlechterungen. Der aktuelle Kollektivvertrag stammt aus dem Jahr 2014, ist im Vergleich zu privaten Medien immer noch üppig, aber: Die fetten Jahre sind auch im ORF lang vorbei.

Sparprogramme

Die früher üblichen satten Firmenpensionen von bis zu 90 Prozent des Letztbezugs wurden durch eine Pensionskasse als Ergänzung der gesetzlichen Pension ersetzt. Diverse Bereiche, etwa im Marketing, sind in eigene Gesellschaften mit schlechteren Kollektivverträgen ausgelagert. Seit 2010 wurden etwa 1000 Vollzeit-Jobs abgebaut. Und nun stehen 500 Pensionierungen bei insgesamt 3000 Beschäftigten an. Nur die Hälfte wird wohl nachbesetzt, obwohl die Redaktionen über Personalmangel klagen.

Bei den Gehaltsabschlüssen war die ORF-Geschäftsführung in den vergangenen Jahren knausrig. Im Vorjahr erhielten die Beschäftigten trotz der Rekordinflation bloß eine Anpassung von 2,1 Prozent. Gerechnet über die vergangenen Jahre mussten sie einen Reallohnverlust hinnehmen. Immerhin spart die aktuelle Geschäftsführung auch bei sich selbst und erhält um 15 Prozent weniger als die vorige.

Insgesamt verdienen ORF-Mitarbeiter, die Vollzeit arbeiten, laut dem aktuellen Einkommensbericht des Rechnungshofs im Schnitt 91.400 Euro brutto jährlich und damit doppelt so viel wie durchschnittliche Arbeitnehmer. Aus dem ORF heißt es, dass „hier alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingerechnet sind, also auch Direktoren und Landesdirektoren, und auch die alten, teureren Vertragssysteme aus dem vergangenen Jahrhundert durchschlagen“. Das Einkommen jener Mitarbeiter, die dem Kollektivvertrag 2014 unterliegen, sei um 30 Prozent geringer. Zudem würden im ORF viele Akademiker beschäftigt sein, deren Gehälter naturgemäß höher seien.

Kostspielig sind sogenannte „weiße Elefanten“, ehemalige Spitzenkräfte, die unterbeschäftigt weiterhin Spitzengagen beziehen. Hohe Personalkosten entstehen im ORF-Mittelbau, wo viele über 50-Jährige arbeiten, die zwar nicht exzessiv, aber mit Gehältern zwischen 5000 und 9000 Euro sehr gut verdienen. So manche üben dafür nur Sekretariatstätigkeiten aus. Teuer kommt dem ORF auch der Ex-Chef. Alexander Wrabetz steht ab seinem 65. Geburtstag im Jahr 2025 eine üppige Firmenpension zu – kolportiert in Höhe von 8000 Euro monatlich.