ORF-Generaldirektor Weißmann: „Insgesamt macht es Spaß“

Ich bin seit 28 Jahren im ORF und gehe noch immer jeden Tag gern ins Büro. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich der Druck natürlich verändert, aber insgesamt macht es Spaß.

Ich bin seit 28 Jahren im ORF und gehe noch immer jeden Tag gern ins Büro. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich der Druck natürlich verändert, aber insgesamt macht es Spaß.

Ich bin seit 28 Jahren im ORF und gehe noch immer jeden Tag gern ins Büro. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich der Druck natürlich verändert, aber insgesamt macht es Spaß.

Ich bin seit 28 Jahren im ORF und gehe noch immer jeden Tag gern ins Büro. In den letzten eineinhalb Jahren hat sich der Druck natürlich verändert, aber insgesamt macht es Spaß.

Ich wurde in diese Funktion gewählt. Nach einer ersten Phase der Irritation haben wir zusammengefunden. Wir wollen beide das Beste für den ORF.

Ich wurde in diese Funktion gewählt. Nach einer ersten Phase der Irritation haben wir zusammengefunden. Wir wollen beide das Beste für den ORF.

Ich wurde in diese Funktion gewählt. Nach einer ersten Phase der Irritation haben wir zusammengefunden. Wir wollen beide das Beste für den ORF.

Ich wurde in diese Funktion gewählt. Nach einer ersten Phase der Irritation haben wir zusammengefunden. Wir wollen beide das Beste für den ORF.

Die Regelung ruft nicht nur Freude hervor. Transparenz steht einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gut an. Es sollte daraus aber keine Neiddiskussion entstehen. Das Thema kam von der Medienpolitik im Rahmen des neuen ORF-Gesetzes, nicht von uns. Wir haben uns vor allem in zwei Punkten eingebracht, der nachhaltigen Finanzierung und der Digital-Novelle.

Die Regelung ruft nicht nur Freude hervor. Transparenz steht einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gut an. Es sollte daraus aber keine Neiddiskussion entstehen. Das Thema kam von der Medienpolitik im Rahmen des neuen ORF-Gesetzes, nicht von uns. Wir haben uns vor allem in zwei Punkten eingebracht, der nachhaltigen Finanzierung und der Digital-Novelle.

Die Regelung ruft nicht nur Freude hervor. Transparenz steht einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gut an. Es sollte daraus aber keine Neiddiskussion entstehen. Das Thema kam von der Medienpolitik im Rahmen des neuen ORF-Gesetzes, nicht von uns. Wir haben uns vor allem in zwei Punkten eingebracht, der nachhaltigen Finanzierung und der Digital-Novelle.

Die Regelung ruft nicht nur Freude hervor. Transparenz steht einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen gut an. Es sollte daraus aber keine Neiddiskussion entstehen. Das Thema kam von der Medienpolitik im Rahmen des neuen ORF-Gesetzes, nicht von uns. Wir haben uns vor allem in zwei Punkten eingebracht, der nachhaltigen Finanzierung und der Digital-Novelle.

Es ist legitim, Rechtsmittel auszuschöpfen. Man sollte in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen, dass der ORF in den kommenden drei Jahren aufgrund politischer Vorgaben auch 325 Millionen Euro einsparen muss.

Es ist legitim, Rechtsmittel auszuschöpfen. Man sollte in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen, dass der ORF in den kommenden drei Jahren aufgrund politischer Vorgaben auch 325 Millionen Euro einsparen muss.

Es ist legitim, Rechtsmittel auszuschöpfen. Man sollte in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen, dass der ORF in den kommenden drei Jahren aufgrund politischer Vorgaben auch 325 Millionen Euro einsparen muss.

Es ist legitim, Rechtsmittel auszuschöpfen. Man sollte in diesem Zusammenhang aber nicht vergessen, dass der ORF in den kommenden drei Jahren aufgrund politischer Vorgaben auch 325 Millionen Euro einsparen muss.

Es ist auch nicht so, dass alle Wünsche des ORF im neuen Gesetz erfüllt wurden. Es ist ein guter Kompromiss für den Medienstandort. Es gibt keine Sieger und keine Verlierer.

Es ist auch nicht so, dass alle Wünsche des ORF im neuen Gesetz erfüllt wurden. Es ist ein guter Kompromiss für den Medienstandort. Es gibt keine Sieger und keine Verlierer.

Es ist auch nicht so, dass alle Wünsche des ORF im neuen Gesetz erfüllt wurden. Es ist ein guter Kompromiss für den Medienstandort. Es gibt keine Sieger und keine Verlierer.

Es ist auch nicht so, dass alle Wünsche des ORF im neuen Gesetz erfüllt wurden. Es ist ein guter Kompromiss für den Medienstandort. Es gibt keine Sieger und keine Verlierer.

Mit der im Juli vom Nationalrat beschlossenen Reform können Sie zufrieden sein. Sie ermöglicht dem ORF eine Ausweitung seines Online-Angebots. Textbeiträge auf orf.at werden zwar reduziert, aber nicht in einem Ausmaß, wie sich das der VÖZ, der Verband Österreichischer Zeitungen, erwartet hat.

Mit der im Juli vom Nationalrat beschlossenen Reform können Sie zufrieden sein. Sie ermöglicht dem ORF eine Ausweitung seines Online-Angebots. Textbeiträge auf orf.at werden zwar reduziert, aber nicht in einem Ausmaß, wie sich das der VÖZ, der Verband Österreichischer Zeitungen, erwartet hat.

Mit der im Juli vom Nationalrat beschlossenen Reform können Sie zufrieden sein. Sie ermöglicht dem ORF eine Ausweitung seines Online-Angebots. Textbeiträge auf orf.at werden zwar reduziert, aber nicht in einem Ausmaß, wie sich das der VÖZ, der Verband Österreichischer Zeitungen, erwartet hat.

Mit der im Juli vom Nationalrat beschlossenen Reform können Sie zufrieden sein. Sie ermöglicht dem ORF eine Ausweitung seines Online-Angebots. Textbeiträge auf orf.at werden zwar reduziert, aber nicht in einem Ausmaß, wie sich das der VÖZ, der Verband Österreichischer Zeitungen, erwartet hat.

Auch die neue Haushaltsabgabe, die die Rundfunkgebühr ablöst, ist in Ihrem Interesse. Warum sollen eigentlich Leute, die kein Angebot des ORF annehmen, dennoch dafür bezahlen?

Weißmann

Aufgrund der Umstellung zahlen ab 2024 3,2 Millionen Menschen weniger als bisher für das ORF-Angebot. 500.000 Menschen und Betriebe kommen neu dazu. Unsere Untersuchungen zeigen, dass 95 Prozent der Bevölkerung Kontakt mit den ORF-Angeboten haben. Der ORF spielt also eine wichtige Rolle. Die Haushaltsabgabe ist aus meiner Sicht daher auch eine Demokratie-Abgabe.

Ist es nicht eine Selbstüberhöhung des ORF, sich als Verteidiger der Demokratie aufzuspielen?

Weißmann

Wenn wir uns zu sehr überhöhen, holen uns die Menschen auch wieder runter. Man muss aber nur in gewisse Nachbarländer schauen. Wo öffentlich-rechtliche und private Medien nicht funktionieren, gibt es auch demokratiepolitische Defizite. In Demokratien haben Medien als „vierte Gewalt“ eine wichtige Funktion, derzeit vor allem in Zusammenhang mit der Bekämpfung von Fake News und Hass im Netz.

Der ORF erhält für diese Funktion viel öffentliches Geld.

Weißmann