Wurmtruppen: Wohin wollen die Blauen?

Restregierungsfähigkeit oder Oppositionszement?

Geringer gebildete FPÖ-Anhänger wollen die Partei ihres Vertrauens nicht zwingend in der Regierung sehen. Ihnen reicht die FPÖ als Kontrollpartei. Doch die Parteispitze hatte früher oder später stets genug von der ewigen Oppositionsrolle ohne Aussicht auf hohe Ämter. Jörg Haider führte die FPÖ 2000 in die Regierung, Heinz-Christian Strache 2017. Größter Skeptiker der Koalition mit der ÖVP von Sebastian Kurz war: Herbert Kickl.



Als Parteichef hat Kickl die FPÖ in der Opposition einzementiert. Keine Fraktion würde mit ihm ein Bündnis eingehen. Im Oktober hatte sich ein Fenster geöffnet. Nach der Veröffentlichung belastender ÖVP-Chats schien ein Bündnis aus SPÖ, Grünen und NEOS mit blauer Duldung oder Beteiligung möglich. Doch der Rücktritt von Kanzler Kurz stabilisierte die wacklige türkis-grüne Regierungskoalition.



Die mögliche Kooperation wäre wohl bald an Kickls Corona-Kurs zerbrochen. Wie jede populistische Bewegung ist auch die FPÖ eine Schönwetterpartei, die für Krisen ungeeignet ist. Nur in Niederösterreich und Oberösterreich ist die FPÖ noch in der Landesregierung vertreten, in Sankt Pölten in einer Proporzregierung, in Linz in einer Koalition mit der ÖVP. FPÖ-Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner muss sich winden, um die Position der FPÖ mit der Haltung der OÖ-Landesregierung zu vereinbaren. In einem Interview mit dem "Kurier" vor dem Jahreswechsel übte er sanfte Kritik an Kickls Kurs: "Der Bundesparteiobmann hat gesagt, man will Impfen nicht schlechtreden, man ist für Impffreiheit. Ich sage hier aber ganz offen, dass das Bild, das man entstehen hat lassen, eines war, dass man die Impfung nicht als probates Mittel sieht."



Die bisherige Bilanz gibt Kickl recht. In der aktuellen profil-Umfrage von Unique research liegt die FPÖ bei 20 Prozent. Laut Meinungsforscher Peter Hajek habe Kickl die Partei stabilisiert, neue Wählergruppen könne er mit seiner scharfen Linie allerdings nicht ansprechen.