Yannick Shetty im Chat: Haben Kriminelle keinen Schutz verdient?

Selbst an den stillsten Tagen des Jahres kann es laut werden, etwa in Steyregg: Am 27. Dezember kam es aufgrund eines Containerbrandes vor einer Asylunterkunft in der oberösterreichischen Gemeinde zu einem Feuerwehreinsatz. Dabei berichtete die Feuerwehr über "massivste" Behinderungen durch Bewohner der Unterkunft, die Polizei wurde gerufen und der Brand konnte gelöscht werden.