Zitate der Woche: "Ich mag Sneakers"

"Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden, weil mir die Gesundheit der Menschen das Wichtigste ist." - Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) kritisiert Doskozils Prioritäten.

"Ich laufe nicht blind in die Situation hinein, und ich bin jederzeit bereit, die Stopptaste zu drücken." - Doskozil probiert es trotzdem.

"Wir wünschen uns eine Garantieerklärung, dass die Sanierung der Krise nicht auf Rücken der Schwächsten, der Armen passieren darf, nicht auf dem Rücken von Klein- und Mittelverdienern, Mindestpensionisten, kinderreichen Familien, Arbeitslosen oder armutsbetroffenen Menschen." - Caritas-Präsident Michael Landau fordert einen "sozialen Comeback-Plan für Österreich".

"Wir sind eine gemeinsame freiheitliche Familie, auch wenn einmal gestritten wird. Ich bin ein Teil dieser Familie und in Wahrheit gehört das auch amtlich gemacht." - Heinz-Christian Strache will zurück in die FPÖ.

"Never ever." - Klubchef Herbert Kickl erteilt den Reunions-Fantasien eine unmissverständliche Abfuhr.

"Ausschluss besteht aus zwei Worten: Aus und Schluss - Ich glaube, das ist eigentlich so einfach, dass das jeder versteht." - und er erklärt es seinem Ex-Parteichef auch noch einmal.