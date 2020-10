Zitate der Woche: "Jetzt ist nicht die Zeit für Stadlfeste"

"Wir sitzen gemeinsam in einem Boot auf sehr unruhiger See." - Österreich am Nationalfeiertag, Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

"Es scheint, die Kontrolle über das Infektionsgeschehen geht verloren." - Die Virologin Elisabeth Puchhammer-Stöckl warnt vor dem Offenkundigen.

"Die Dynamik und dieses Explosionsartige, das hat uns dann doch überrascht." - Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) ist verblüfft...

"Es ist wirklich dieses Virus weniger eine Chance als vielmehr eine Riesengemeinheit." - ...und genervt vom "Social Distancing.

"Jetzt ist nicht die Zeit für Stadlfeste." - Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat wenig Sinn für den privaten Coronarausch.

"Vorfreude ist doch etwas Tolles." - Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) empfiehlt Sehnsucht nach Halloween 2021.

"Aber nicht um strukturierte Langzeitarbeitslose in der Hängematte auch noch etwas zusätzlich zu verwöhnen" - Die ÖVP-Abgeordnete und Wirtschaftsbündlerin Carmen Jeitler-Cincelli versteht den Bonus für Beschäftigungslose nicht.

"Ich habe es ehrlich gesagt gehasst." - das Bundesheer meint Oscar-Regisseur Stefan Ruzowitzky und widmet ihm trotzdem einen Promo-Film.

"Reine Onlinelehre in der Medizin ist tödlich." - klingt gefährlich, was der Vizerektor für Lehre und Studienangelegenheiten der Med-Uni Innsbruck Peter Loidl da kundtut.