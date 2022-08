Zitate der Woche: "Und einer macht alles hin"

"Die Grünen bekommen durch die Vergangenheitsbewältigung der ÖVP einiges ab, aber dafür können sie nichts. Wobei ich jetzt nicht sage, dass alle Entscheidungen der Grünen einen Logikpreis verdienen." - Dem Innsbrucker Bürgermeister Georg Willi sind nicht immer alle Entscheidungen der Bundespartei grün.

"Ich habe mein ganzes Studium in der Badewanne verbracht, jeden Tag stundenlang in unserer Sitzbadewanne gelernt, weil ich mich dort so gut konzentrieren konnte. Und noch heute kann ich in der Badewanne besonders gut nachdenken." - Ob AMS-Chef Johannes Kopf das Badewasser auch schlürft, bleibt leider unbeantwortet.

"Der Pandemieeffekt ist vorbei." - Die Treibhausgasemissionen steigen wieder, warnt Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne).

"Wenn man viele Milliarden hat, dann sind Millionen ein Körberlgeld." - Der Rüstungslobbyisten Alfons Mensdorff-Pouilly verteidigt vor Gericht seine Peanuts-Geschäfte.

"Die Stimmung in der Partei ist ausgezeichnet wie immer." - Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Dominik Nepp blickt durch die rosa Brille ...

"Wir sind eine loyale Landespartei - immer gewesen." - ... und auch Oberösterreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner beißt sich auf die Zunge.