Zitate der Woche: "Wir haben wirklich ein Problem"

"Diese Mutation hat enormes Potenzial in sich." - ...Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) blickt besorgt auf die Virus-Variante B.1.1.7 und malt ein düsteres Frühjahrsbild.

"Babyelefant ist gewachsen auf 2 Meter" - Rot Kreuz-Kommandant Gerry Foitik streckt den Abstand.

"Lass dich impfen und gewinn damit deine Freiheit und Leichtigkeit zurück!" - Christoph Wenisch, Leiter der Infektionsabteilung an der Klinik Favoriten, perfektes Impf-Testimonial.

"If you don't like vaccination, try the disease (Wenn Sie die Impfung nicht mögen, versuchen Sie's mit der Erkrankung)." - Empfehlung des Impfexperten Herwig Kollaritsch.

"Es war eine persönliche und private Entscheidung gegen die Hungersnot." - Wut-Wirtin Alexandra Pervulesko sperrt auf.