Kolleginnen und Kollegin schreiben über Sven im neuen profil. Eva Linsinger, Ressortleiterin Innenpolitik und stellvertretende Chefredakteurin: „An lauten Egoshootern herrscht im Journalismus kein Mangel, im Gegenteil. Sven gehörte zur raren Spezies der Leisen, Feinfühligen, Zweifelnden.“ Herbert Lackner, ehemaliger Chefredakteur: „Seine Musik war nicht meine, aber wenn er zu hämmernder Elektronik in Manuskripte vertieft und leider unablässig rauchend in seinem Büro saß, war Sven fast ein Gesamtkunstwerk.“ Christian Rainer, Herausgeber und Chefredakteur: „Du hast über Jahrzehnte für einen Grundton der Liebe in der profil-Redaktion gesorgt. Ich will diesen deinen Ton irgendwann außerhalb dieser Welt wieder hören.“ Beate Maisner, Redaktionsmanagement: „Als Sven mir erzählt hat, dass die Ärzte in seinem Körper ,Herde‘ gefunden hatten, war ich am Boden zerstört. Dann war ein bisschen Funkstille, bis er mir geschrieben hat: Wie kann ich dich trösten? Ich finde, das zeigt total, was für ein Mensch er war.“ Im neuen profil stehen noch viel mehr Sätze über Sven.

„Die Scheiße und das Sterben sollten unsichtbar sein“, schreibt die französische Schriftstellerin Annie Ernaux in einem ihrer Bücher. Gut, dass sie uns auch daran erinnert.

Einen bewegten Montag wünscht

Wolfgang Paterno