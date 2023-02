Glukose-Hype: Wie wichtig der Blutzuckerspiegel wirklich ist

Der Blutzuckerspiegel gibt an, wie hoch die Menge an Zucker-also Glukose-im Blut ist. Der Körper braucht Glukose, um ausreichend mit Energie versorgt zu sein. Sie wird über die Nahrung aufgenommen und über den Blutkreislauf in die Zellen transportiert. Das Hormon Insulin wirkt als Türöffner, damit die Glukose in die Zelle gelangt und der Zuckerspiegel im Blut sinkt. Beeinflusst wird der Blutzuckerspiegel unter anderem durch Stress, Bewegung, Schlaf, Medikamente, Alkohol, Rauchen-und Ernährung. Typischerweise steigt der Zucker im Blut besonders hoch an, wenn man viele einfache Kohlenhydrate, also einfache Stärke oder Zucker, zu sich nimmt. Dann ist umso mehr Insulin nötig, um die Kurve abzusenken. "Bei gesunden Menschen ist dieser Effekt oft überschießend, sodass es zu einer leichten Unterzuckerung kommt, die ein erneutes Hungersignal auslöst",erklärt Stefan Kabisch von der Studienambulanz Diabetologie an der Berliner Charité. Dieses Wechselspiel führt langfristig zu mehr Mahlzeiten und Snacks, einer höheren Gesamtenergiezufuhr und damit zu Übergewicht. Solche starken Schwankungen des Glukosespiegels können im Alltag wahrnehmbar sein: Im Zuckergipfel ist man recht müde, im Zuckertal ist man unruhig und verspürt Heißhunger. Außerdem verursachen die Glukosespitzen oxidativen Stress und Entzündungen, was chronische Erkrankungen begünstigen kann. Jedoch: "Ab welcher Höhe und Dauer solcher Schwankungsphasen das gesundheitliche Risiko klar zunimmt, ist nicht geklärt", betont Kabisch. Hier bewege man sich im Rahmen von Jahren oder gar Jahrzehnten.

Striche und Kurven, mit Bleistift auf Papier gezeichnet, sorgen im Moment für eine stille Ernährungsrevolution. Die französische Biochemikerin Jessie Inchauspé hat über Jahre hinweg akribisch aufgezeichnet, wann sie welche Lebensmittel und Getränke zu sich nahm. Aß sie zuerst Kohlenhydrate in Form von Nudeln und danach ballaststoffreiches Gemüse wie Brokkoli, ging ihr Blutzuckerspiegel hoch. Bei umgekehrter Essreihenfolge fiel die Kurve weitaus flacher aus. Weitere Selbstversuche folgten. Gleichzeitig trug sie sämtliche wissenschaftliche Studien über Blutzucker und Ernährung zusammen-und schrieb alles auf. Die Ernährungstipps in ihrem Buch "Glucose Revolution", das 2022 auf Deutsch als "Der Glukose-Trick" im Verlag Heyne erschien, haben allesamt ein Ziel: im Alltag ein zu starkes Auf und Ab des Blutzuckerspiegels-sogenannte Glukosespitzen-zu vermeiden. Das soll kurzfristige Folgen wie Müdigkeit, Energielosigkeit oder Heißhunger verhindern und langfristig Typ-2-Diabetes, Herzerkrankungen, Demenz oder Krebs vorbeugen. Die Französin scheint einen Nerv getroffen zu haben. Sie landete einen Bestseller, erhältlich in 40 Sprachen. Auf Instagram folgen ihr unter glucosegoddess 1,4 Millionen Menschen. Im Mai 2023 kommt ihr Ratgeber "Der Glukose-Trick: das Praxishandbuch" mit einem Vier-Wochen-Programm und 100 Rezepten heraus. Glukosespiegel gut, alles gut?

Neben einfachen Kohlenhydraten treiben zuckerhaltige Nahrungsmittel den Blutzucker in die Höhe. In Österreich nehmen Frauen durchschnittlich täglich 19 und Männer 16 Prozent ihrer gesamten Energiezufuhr in Form von "freiem Zucker" zu sich, vom Zucker im Kaffee bis zum Ketchup. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt einen maximalen Anteil von zehn Energieprozent. "Guten" oder "schlechten" Zucker gibt es aber nicht. "Chemisch gesehen ist es völlig egal, ob die Saccharose aus niederösterreichischen Zuckerrüben oder kanadischem Ahornsirup kommt", erklärt Manuela Konrad, Assoziierte Professorin für Diätologie an der FH Joanneum in Bad Gleichenberg und Präsidentin der Österreichischen Gesellschaft für Sporternährung (ÖGSE). Aber: Auch Nachhaltigkeit müsste heute in der Ernährung mitgedacht werden, also Regionalität und Transportwege. "Was wir essen und trinken, hat immer auch ganz viel mit den eigenen Werten zu tun." Und: Obst sei trotz des Fruchtzuckers die beste Wahl, weil es zusätzlich Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe enthalte. Außerdem: "Industriell verarbeiteter Zucker ist sehr konzentriert. Isst man ganze Äpfel oder Birnen, nimmt man verhältnismäßig weniger Zucker zu sich."

Österreichisches Startup misst Blutzuckerspiegel

Zurück zur Glukosekurve: Menschen mit Diabetes sind es gewohnt, ihren Blutzuckerspiegel laufend zu überwachen, da ihr Insulinhaushalt gestört ist. In den vergangenen Jahren hat die Messtechnologie immense Sprünge gemacht. Walnussgroße Sensoren wurden entwickelt, damit kein Fingerstich zur Blutabnahme mehr nötig ist. Die Sport-und Lifestylebranche ist nachgezogen: Heute können sich auch Menschen ohne Diabetes solche Sensoren besorgen, um über einen längeren Zeitraum hinweg den eigenen Blutzuckerspiegel zu beobachten. Genau genommen messen diese nicht den Zuckergehalt im Blut, sondern im Unterhautfettgewebe. Die Daten werden via Bluetooth aufs Smartphone übertragen, wo die Blutzuckerwerte in einer zugehörigen App als Kurven dargestellt werden. Ein Sensor lässt sich jeweils 14 Tage lang verwenden. Auch das österreich-deutsche Start-up "Hello Inside" mit Sitz in Wien hat so eine Lifestyle-App entwickelt. Sie ist seit Juni 2022 auf dem Markt und durchläuft aktuell den Beta-Status. Den eigenen Blutzuckerspiegel über einige Wochen hinweg kontinuierlich zu tracken, soll veranschaulichen, wie der Körper im Alltag unter anderem auf Essen, Trinken und Bewegung reagiert. Das Ziel: mehr Energie, weniger Heißhunger und Gewichtskontrolle. Die App setzt stark auf Inhalte: Empfehlungen, um bei der nächsten Mahlzeit die Kurve abzuflachen, angeleitete Experimente, Lerninhalte und Rezepte. "Apps im Gesundheitsbereich sind oft sehr steril, unpersönlich, komplex und leiten wenig an. Wir möchten bei der Interpretation der Blutzuckerwerte helfen und praktische Tipps für die Anwendung an die Hand geben, die jede und jeder selbst probieren kann",sagt Co-Gründerin Anne Latz, die Betriebswirtschaft und Medizin studiert hat. Teil des Teams ist auch die Ernährungswissenschafterin Marie-Luise Huber. Sie erklärt: "Ernährung ist ein sehr individuelles Thema. Jeder verträgt etwas anderes gut oder schlecht. Wir haben uns gefragt: Was kann man tun, damit der Blutzucker eine greifbare Metrik für jeden wird?"Mit der App wolle man Bewusstsein für die Vorgänge im eigenen Körper schaffen und Präventionsarbeit leisten. "Nach dem Motto 'make prevention sexy again'",sagt die in den USA lebende Österreicherin.