Mini-Solaranlagen: Strom vom Balkon

Das Prinzip ist ganz einfach: "Montieren, den Stecker in die Steckdose geben und bei Sonne sofort den eigenen Strom produzieren", so Sonnenkraft-Chef Peter Prasser über den Start von Balkonkraftwerken. Diese Mini-Solarkraftwerke zur Selbstinstallation sind seit dem Vorjahr ein großer Renner. Erstens schießen die Strompreise in die Höhe, zweitens sind Handwerker zur Montage knapp. Prasser, der unter dem Namen Kioto Solar in St. Veit an der Glan selbst Module erzeugt: "Wir haben solche Balkonkraftwerke vor fünf Jahren primär als Werbeartikel für unsere größeren Photovoltaik-Anlagen entwickelt und pro Jahr ein paar Hundert verkauft. 2022 hat sich der Absatz schlagartig verfünffacht. Heuer erwarte ich gegenüber 2021 eine Produktionssteigerung um das 20-Fache." Der Absatz der Minikraftwerke boomt auch bei anderen Herstellern. Es gibt aber keine Statistiken, wie hoch bereits die Gesamtleistung der Balkonkraftwerke in Österreich ist.

Beschränkte Leistung für den Eigenverbrauch

Minikraftwerke für die Steckdose dürfen in Österreich maximal 800 Watt Spitzenleistung pro Haushalt für den Eigenverbrauch erzeugen, also auch bei idealem Wetter nur 800 Watt einspeisen. In der Fachsprache heißt das 800 Watt peak, abgekürzt Wp. Sie bestehen aus dem Solarstromerzeuger und einem Gleichrichter, der den Gleichstrom aus den Solarzellen in den haushaltsüblichen Wechselstrom umwandelt. Außerdem wird auch die Leistung auf den Maximalwert begrenzt. Wenn mehr Strom erzeugt als zu Hause verbraucht wird, dann fließt der Überschuss ohne Entschädigung ins allgemeine Stromnetz. Dies funktioniert über den Anschluss an eine Wandsteckdose, durch die der Strom ins Netz gespeist wird. Im Gegensatz zu großen Anlagen kann der Strom nicht verkauft werden. Dafür kann das E-Werk unbürokratisch betrieben werden. Alfons Haber, Vorstand des Stromregulators E-Control: "Die Installation derartiger Minisolaranlagen benötigt keine Genehmigung durch den Netzbetreiber. Man sollte jedoch den Betrieb dort 14 Tage vorher melden. Dann kann der Netzbetreiber bei Reparaturen, bei denen es zu Spannungsschäden kommen könnte, vorher entsprechend reagieren. Begabte Bastler können die Anlage selbst in Betrieb nehmen, eine Überprüfung durch einen Elektriker ist ganz besonders bei alten Strominstallationen zu empfehlen."Wenn es beispielsweise noch keinen FI-Fehlerstromschalter gibt, besteht auch ohne Solarkraftwerk Handlungsbedarf. Außerdem sollte man auf einen Konformitätsnachweis des Geräts achten. Bei Wohnanlagen ist gegebenenfalls beim Vermieter oder der Eigentümergemeinschaft abzuklären, ob die Installation erlaubt ist. E-Control-Vorstand Haber: "Wenn mehrere Interessenten vorhanden sind, kann man natürlich auch eine größere Anlage am Dach als Energiegemeinschaft betreiben. Es gibt sogar Vermieter, die das bereits aktiv anbieten."



Die Minikraftwerke sind mangels der Vergütung von Stromüberschüssen besonders gut für Dauerabnehmer wie Kühlschränke geeignet. Clevere Nutzer versuchen obendrein, größere Stromverbraucher wie Waschmaschinen bevorzugt dann in Betrieb zu nehmen, wenn die Sonne kräftig scheint. Es gibt dafür sogar spezielle Fernsteuerungen mittels Handy. Allerdings reichen die 800 Watt für stromintensive Nutzungen nicht aus, es wird dann der Zusatzbedarf über den normalen Stromzähler zugekauft.