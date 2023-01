Robo-Advisors: Die Geld-Maschinen

KGV, KCV, Dividendenrenditen, Bollinger Bands-solche Begriffe machen Börseninvestments zum Mysterium. Besonders Anleger in Österreich lassen ihr Geld am Sparbuch liegen, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen. So versauern über 200 Milliarden Euro auf Sparbüchern, und das trotz einer Inflation von über zehn Prozent. Jährlich verlieren die Österreicher so Milliarden Euro. Dabei muss lukrative Vermögensverwaltung nicht unbedingt kompliziert sein: Robo Advisors, also Geldanlage-Roboter, machen es möglich. Seit 2013 gibt es diese Autopiloten der Kapitalmärkte, die Anlegern auf Basis von Risikoneigung und Anlagehorizont eine Anlagestrategie zusammenstellen. Dabei wertet ein Algorithmus Statistiken und Finanzkennzahlen aus, um ein optimales Portfolio zusammenzustellen. Die Vorteile für Anleger liegen auf der Hand: Es wird nicht nur in einen Fonds investiert, sondern deutlich breiter veranlagt, und anders als bei Versicherungen kann das Geld jederzeit behoben werden. Außerdem muss man sich selbst in Krisenzeiten keinen Kopf zerbrechen, wie man auf das Marktgeschehen reagiert, denn das macht die Maschine. Am österreichischen Markt gibt es mittlerweile mehrere Robo-Anbieter, die sich in Zugängen, Kosten und auch Mindestinvestments unterschieden.

Automatische Vermögensverwaltung

2019 ist der automatisierte Invest Manager der Erste Bank und Sparkassen an den Start gegangen. Heute werden eigenen Angaben zufolge 3000 Kundenportfolios und ein Volumen von 60 Millionen Euro in der digitalen Vermögensverwaltung betreut. Die Anwendung liefert den aktuellen Veranlagungsstand auf das Handy, die Portfoliogewichtung kann individuell an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden. Gerald Stadlbauer, Head of Discretionary Portfolio Management, Erste Asset Management: "Durch den hohen Automatisierungsgrad demokratisieren wir die Vermögensverwaltung und können das Know-how, das in der Regel nur einigen wenigen Kunden zur Verfügung steht, einer breiten Kundenschicht zugänglich machen." Auch beim Thema Kosten überzeugt der Invest Manager. Stadlbauer: "In der All-In Fee von 1,2 Prozent pro Jahr auf das Anlagevolumen sind die üblichen Kosten wie Depotgebühren, Transaktionskosten oder Verwaltungsspesen abgegolten."Ein Vorteil dabei ist, dass anders als bei klassischen Anlageinstrumenten für den Kunden sämtliche Transaktionskosten entfallen. Zudem bekommen Kunden durch den Invest Manager Zugang zu institutionellen Fondsklassen, welche in der Regel erst ab einem Anlagevolumen von mehreren Hunderttausend Euro zur Verfügung stehen. Die Bilanz des Invest Managers kann sich sehen lassen: In den vergangenen drei Jahren betrug die durchschnittliche Performance pro Jahr 13 Prozent. Das Mindestinvestment beim Invest Manager beträgt 5000 Euro.