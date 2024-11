Steiermark: Ist der Bundespräsident Schuld am Wahlergebnis?

Die steirische ÖVP macht Van der Bellen für ihr schwaches Ergebnis verantwortlich. Sein fehlender Regierungsbildungsauftrag an die FPÖ habe Gegenwind erzeugt. Warum das so nicht stimmt und was der blaue Erdrutschsieg für die Koalitionsverhandlungen im Bund bedeutet.