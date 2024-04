Nicht zu fassen. Kickl. Neue Staffel ab Montag zu hören!

Kennen Sie Herbert Kickl? Natürlich kennen Sie ihn. Laut Umfragen hat er gute Chancen, mit der FPÖ bei den Nationalratswahlen im Herbst auf Platz 1 zu landen. Aber was wissen Sie wirklich über den FPÖ-Chef? Woher kommt er? Was sagen seine ehemaligen Schulfreunde über ihn? Wie kam er zur FPÖ – wie gelangte er an deren Spitze? Und: Wie gefährlich ist seine rechtspopulistische Politik tatsächlich?

Die beiden profil-Redakteure Gernot Bauer und Robert Treichler haben monatelang zu Herbert Kickl recherchiert und darüber ein Buch geschrieben: Titel: „Kickl und die Zerstörung Europas“, erschienen im Verlag Zsolnay. Es ist eine investigative Biografie mit vielen neuen Fakten aus dem Leben des Herbert Kickl. In fünf Episoden erzählen die beiden Autoren, was sie herausgefunden haben. Zu hören: Ab Montag, hier und auf allen gängigen Podcastplattformen.