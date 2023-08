Sberbank-Files: Pionierarbeit für Journalismus

Dreimal falsch, einmal richtig: Bablers Sommergespräch im Faktencheck

Bei seinem ersten Sommergespräch als SPÖ-Chef knöpfte sich Andreas Babler die Regierung vor. Seine Kritikpunkte am langsamen Öffi-Ausbau, an der CO2-Steuer und am Ärztemangel waren aber faktisch falsch.