Haben die Wähler ein Problem mit Kickl, Herr Hajek?

Die Teuerung liegt den Menschen schwer auf der Brieftasche. In den politischen Zirkeln wird aber hauptsächlich diskutiert, ob Herbert Kickl Bundeskanzler werden kann. Bleibt es beim aktuellen Status quo, geht ohne den FPÖ-Parteichef nicht viel am politischen Parkett. Ob er dann einen Partner für eine Koalition findet, steht auf einem anderen Blatt. Wobei wir in den letzten Monaten auf Landesebene schon viel erlebt haben, was vorher undenkbar erschien. Sollte jedoch Kickl einen Partner nach der nächsten Nationalratswahl finden, wird sich Bundespräsident Van der Bellen mit einer Nicht-Angelobung schwer tun. Die erste richtungsweisende Entscheidung fällt bereits am 3. Juni – dem Sonderparteitag der SPÖ.