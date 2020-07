ARE und UBM schließen strategische Partnerschaft

Gleichzeitig übernimmt die ARE Anteile am größten Vorhaben der UBM in Deutschland, an der Münchner "Baubergerstraße" im Stadtteil Moosach. Beide Konzerne unternehmen diesen Schulterschluss aus einer Position der Stärke heraus. Sowohl ARE als auch UBM lieferten 2019 ein Rekordergebnis ab. Der Ausbruch von Corona stellt die Sinnhaftigkeit dieser langfristigen Allianz, die primär auf den von der Krise voraussichtlich am wenigstens betroffenen Wohnbau setzt, überhaupt nicht in Frage. "Gerade in Krisenzeiten ist Risikodiversifizierung besonders wichtig", betont Weiss. Winkler assistiert: "In Krisenzeiten kristallisieren sich echte Partnerschaften heraus, nämlich solche, die Vorteile für beide Seiten bringen."