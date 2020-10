„Digitalisierung ist keine Raketenwissenschaft“

Gerade bei gestandenen mittelständischen Unternehmen scheint es oft so, dass sie stark in Traditionen verwurzelt sind und gelernte Strukturen nur sehr zögerlich verändern. Wie schafft man es, eine Start-up-Mentalität in so ein Unternehmen zu bringen?

Werksnies: Da gibt es zwei Ansätze. Einerseits besteht die Möglichkeit einen Hub zu etablieren, in den die ganzen innovativen, neuen Themen ausgegliedert werden. Wichtig ist dabei, einen Weg zu finden, die gemachten Fortschritte und Neuerungen inklusive der entwickelten Kultur in das eigentliche Unternehmen zurückzuführen. Die zweite Möglichkeit besteht darin, ein bestimmtes Thema so aufzusetzen, dass mit ganz kleinen Schritten Innovationen implementiert werden. Das reicht oft schon, um relativ schnell eine große Wirkung zu erreichen und bevor man sich versieht, kommt man perfekt in eine riesengroße Skalierung hinein. Bei beiden Ansätzen können wir helfen, indem wir die entsprechenden Ressourcen zur Verfügung stellen, angefangen vom Team, über die Entwicklungspower, bis hin zu den nötigen Prozessen. Wir haben auf diesem Weg bereits sehr große Erfolge dabei erzielt, in Unternehmen eine Startup-Mentalität zu implementieren.