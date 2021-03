Energieschub

Tatsache ist: Nachhaltige Immobilien werden zwar an allen Ecken und Enden gebaut und beworben, doch Einzelprojekte sind angesichts der Masse alter, zumeist erschreckend sanierungsbedürftiger Bauten in Europa weit weniger wichtig als die Sanierung. Für eine echte Energie- und Klimawandel bei Immobilien kommt man um den Altbestand nicht herum. Doch eine Umrüstung ist teurer und technisch aufwändiger: Der Neubau im schicken Wohnviertel kann mit sauberer Energie, Bäumen im Innenhof und einer Solaranlage am Dach geplant werden – beim 100 Jahre alten Zinshaus in der Innenstadt ist eine Klimaoffensive deutlich schwieriger. Eine Kernfrage: Wie bringt man erneuerbare Energie in die alten Gebäude? Digitale Technologie wie intelligente, vernetzte Stromzähler (sogenannte Smart Meter) können zwar in Sachen Energieeffizienz helfen, doch nur zum Teil.