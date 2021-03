Was ist Anergie?

Die Teile der Anlage können mit einer einfachen Wasserrohren verbunden werden, über die Anergie transportiert wird. Mittels der Wärmepumpe kann diese im Sommer zum Kühlen und im Winter zum Heizen verwendet werden. Nötig ist für den Betrieb nur noch der Strom für die Wärmepumpen und die Pumpe für den Wasserkreislauf – also sehr wenig Energie. Erdwärmesonden können beispielsweise in Innenhöfen in die Erde geführt werden.