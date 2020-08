Naturtalent: Urlaub in Österreich

Österreich statt China – das ist das Motto in Hallstatt: Weil die Tagesgäste aus Asien ausbleiben, hofft man auf Reisende aus dem Inland und hat die Angebote dahingehend adaptiert. Kein Einzelfall: Auf die Coronakrise haben die meisten Tourismusbetriebe rasch reagiert, nicht nur mit Hygienevorschriften. Gäste aus dem Inhald rückten stärker in den Fokus, das Marketing wurde adaptiert. Tatsächlich steht ein urlaub in der Heimat für die Mehrheit der Österreicher heuer im Vordergrund, und daran dürfte sich in den nächsten Monaten wenig ändern. Wir sich der österreichische Tourismus langfristig ändern, werden die Strategien geändert?