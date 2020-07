Wendemanöver

In der Aufregung um die Corona-Krise wurde es kaum beachtet: Das letzte Kohlekraftwerk in Österreich wurde vor einem Monat stillgelegt. Das Fernheizkraftwerk im steirischen Melach hat seinen Betrieb nach 34 Jahren beendet, in Zukunft werden dort Batteriespeicher für die Elektromobilität getestet. Das könnte ein Startzeichen für die Entwicklung Österreichs zum Vorzeigeland beim Klimaschutz sein, denn derzeit sind wir in dieser Hinsicht nicht gerade Musterschüler.