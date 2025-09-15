Alle Möglichkeiten nutzen

Welchen Zweck verfolgt Ihre Arbeitsgruppe?

Josef Seethaler: Wir befassen uns mit der Frage, wie Medien und Journalismus demokratische Strukturen stärken können, aber andererseits auch mit der Kehrseite – also damit, welche Beiträge medialer Kommunikation dysfunktional auf die demokratische Ordnung wirken. Die Frage ist heute aktueller denn je.

Spielen soziale Netzwerke hierbei eine Rolle?

Fake News und Desinformation sind keine neu- en Phänomene. Das Neue daran ist das Ausmaß und die Steuerung durch autoritär regierte Staaten oder radikale politische Kräfte. Dabei helfen die immer noch weithin unregulierten digitalen Kommunikationsräume enorm weiter. Dennoch sind soziale Netzwerke nicht der Übeltäter schlechthin. In Österreich haben wir fünf Nutzungsgruppen festgestellt: Die größte Gruppe setzt primär auf traditionelle Me- dien. Es handelt sich dabei um Personen, die eher älter, gut situiert und politisch nicht uninteressiert sind. Die zweite Gruppe nutzt vor allem Fernsehangebote. Es handelt sich um weniger gebildete Menschen mit geringem Interesse an Nachrichten und Politik. Diesen eher traditionell orientierten Gruppen stehen zwei kleinere, politisch interessierte Gruppen gegenüber: Da gibt es die breit aufgestellten Online-Nachrichtennutzer, die sich quer durch das Angebot informieren, und die schrumpfen- de Gruppe der Nachrichten-Junkies, die so- wohl traditionell als auch online Information einsammelt. Wichtig ist die fünfte Gruppe der Light-News-User, junge Menschen zwischen 18 und 34 Jahren. Sie haben kaum Interesse an Nachrichten und Politik. Wenn sie aber nach Informationen suchen, wählen sie dazu am ehesten eine Social-Media-Plattform. Professioneller, ethisch verpflichteter Journalismus erreicht sie kaum mehr. Was das Medien- nutzungsverhalten der fünf Gruppen außer- dem prägt, sind ihre Erwartungen an die demokratische Kommunikationsleistung der Medien – stärker informierend oder stärker einbindend, Wissensvermittlung für die Wahlentscheidung oder Empowerment zu zivilgesellschaftlicher Teilhabe. Sehen sie diese Erwartungen nicht erfüllt, klinken sie sich aus dem öffentlichen Diskurs aus und können leichter Desinformationen auf den Leim gehen. Das gilt in besonderem Maße für die Light-News-User, die immerhin 20 Prozent der Bevölkerung ausmachen.