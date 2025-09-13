Stadträtin Gaál hält ein rundes Schild mit dem Rettungsanker-Logo. Im Hintergrund eine Nachtaufnahme des Clubs "Volksgarten".
© © profil-Collage/Pid/Votava/Hannah Leitner

Gaál: "Ich bin dein Rettungsanker"

Frauenstadträtin Kathrin Gaál ist die Initiatorin der Awareness-Kampagne "Ich bin dein Rettungsanker".

Kulturpolitik

Wiener Awareness-Kampagne: Hätte, hätte, Ankerkette

Mit einer groß vermarkteten Awareness-Kampagne will die Stadt Wien die Sicherheit im Nachtleben verbessern. Ein profil-Reality-Check zeigt, dass diese Versprechen nicht viel wert sind.
Von Hannah Leitner
13.09.25

Im spätsommerlichen August beginnt Wien nach Sonnenuntergang zu pulsieren. Junge Menschen strömen ins Nachtleben. Der Wiener Club „Volksgarten“ zeigt an diesem Samstagabend, warum er zu einer der angesagtesten Adressen der Stadt gehört: Aufgebrezelte Gäste in ihren Mitt- bis Endzwanzigern stehen vor dem Eingang Schlange, die Klänge der House-, Disco- und Party-Hits klingen bis nach draußen. Der Preis von 16 Euro für einen „Vodka Wellness“ schreckt hier offenbar niemanden ab. An der Bar des „VoGa“ werden aber nicht nur teure Drinks ausgeschenkt – hier sollen auch Betroffene von Belästigung Hilfe bekommen. Der Reality-Check an diesem Samstagabend fällt allerdings ernüchternd aus.

Nachtaufnahme des Eingangs zum Club "Volksgarten" im Regen. Im Vordergrund ist ein Taxi mit eingeschalteten Scheinwerfern zu sehen.
© Hannah Leitner

Nachtclub "Volksgarten"

Der Nachtclub "Volksgarten" ist seit April 2019 Teil der Rettungsanker-Kampagne.

„Wo finde ich den ‚Rettungsanker‘?“, will profil beim Lokalaugenschein von einem Barkeeper wissen. Der schaut etwas verdutzt, diese Frage hat er offenkundig noch nie gehört. „Was ist das?“, fragt er. Nachdem profil ihm kurz erklärt, dass es sich um eine Kampagne für mehr Sicherheit im Wiener Nachtleben handelt und der „Volksgarten“ ein offizielles Mitglied dieser Initiative ist, verweist der Barkeeper auf die Securities: „Vielleicht wissen die etwas?“

Ein Türsteher hat vom Wiener „Rettungsanker“ tatsächlich schon einmal gehört, habe damit aber nichts zu tun: Das Sicherheitspersonal, das der „VoGa“ durch ein externes Sicherheitsunternehmen bereitstellt, werde intern in Sachen Awareness geschult – allerdings nicht von der städtischen Initiative.

(profil.at)
