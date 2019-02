Warum die Oscars zur Farce werden könnten

Unsere Empfehlungen der Woche.

Lust-Spiele

Zwischen Liebes-ADHS, Tinderwahn, Porno-Konsum, Libido-Verlust und der unauslöschlichen Sehnsucht nach dem richtigen Partner: die Generation der jungen Erwachsenen hat so viele Freiheit und Möglichkeiten wie noch nie – was aber auch ihr Liebes- und Sexleben so kompliziert wie noch nie macht.

Christian Rainer: Wenn Kurz Trump trifft

Leitartikel. Was besprechen die beiden Politiker in 30 Minuten?

Matratzengeschäfte

Airbnb: Von Touristen geliebt, von Städtern gehasst. Das Vermietungsportal versetzt die Hotellerie in Panik und sorgt für Wohnraumverknappung. Salzburg, Wien und Innsbruck versuchen nun, neue Spielregeln durchzusetzen.

„Burschenschaften entsprechen nicht meinem Denken“

Justizminister Josef Moser über den Spielraum bei der Menschenrechtskonvention, schnellere Abschiebungen und die Notwendigkeit einer staatlichen Spionageabwehr.

Zahlenzauber BIP

Nichts entscheidet mehr über den Wohlstand und die Stabilität der Gesellschaft. Aber kann das Bruttoinlandsprodukt ewig weiterwachsen? Anatomie einer statistischen Größe, die unser Leben prägt.

Oscars

Warum die diesjährige Show in Hollywood droht, zur Farce zu werden.