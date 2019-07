Wandel und KPÖ: Beschwerlicher Weg zur Nationalratswahl

Das Ziel heißt Nationalratswahl: profil begleitet Kleinparteien beim Sammeln von Unterstützungserklärungen.

2014 traten die Parteien Wandel und KPÖ noch im gemeinsamen Wahlbündnis Europa anders zur Europawahl an. Bei der Nationalratswahl 2019 wollen es die linken Parteien wieder getrennt voneinander versuchen. Für die österreichweite Kandidatur brauchen die Parteien insgesamt 2600 Unterstützungserklärungen. profil hat die Parteien in St. Pölten und in Baden bei Wien zum Interview getroffen.

