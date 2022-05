Wie kommt die Energiewende in privaten Haushalten voran?

Über 30 Jahre hatte die Ölheizung ihren Dienst getan. Doch in den vergangenen Wintern häuften sich die Ausfälle. Der Servicetechniker warnte, dass die Beschaffung von Ersatzteilen zunehmend schwieriger werde. „Da war dann klar, dass wir uns um eine neue Heizung umschauen müssen. Aus klimatechnischer Sicht war ich ohnehin schon lange unglücklich damit, dass wir Öl verheizten“, erzählt Alexandra Moser, die mit ihrer Familie ein 1913 erbautes Zweifamilienhaus mit kleinem Garten in einer oberösterreichischen Kleinstadt bewohnt. Bei der Suche nach Alternativen fühlte sie sich schnell überfordert: „Mein Mann und ich kennen uns zu wenig aus, wir wussten nicht, worauf wir achten müssen.“ Die Mosers ließen einen Energieberater kommen, der das gesamte Haus inspizierte und zu dem Schluss kam, dass es eigentlich nur zwei Optionen gab: den Anschluss an das Gasnetz oder den Einbau einer Pelletsheizung. „Wir haben uns für Letzteres entschieden. Im Bekanntenkreis haben wir im vergangenen Herbst dafür viel Unverständnis geerntet, weil die Anschaffungskosten ungefähr doppelt so hoch waren wie für eine Gasheizung. Inzwischen haben sich die Zeiten geändert, und wir fühlen uns in unserer Entscheidung sehr bestärkt“, sagt Alexandra Moser.

Ukraine-Krieg, Klimakrise, exorbitant steigende Energiepreise: Viele Österreicherinnen und Österreicher machen sich derzeit Gedanken über ihre Heizung. Die türkis-grüne Regierung fördert all jene, die ihre alten Ölkessel und Gasthermen loswerden und auf klimaschonendere Alternativen umsteigen wollen. Doch auch diese sind nicht unumstritten, wie das Beispiel Pelletsheizungen zeigt. Diese sehen sich in letzter Zeit heftiger Kritik ausgesetzt (hören Sie dazu auch Siegmund Böhmer, Energieexperte vom Umweltbundesamt, in der aktuellen Folge von Tauwetter, dem profil-Podcast zur Klimakrise).