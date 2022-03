Ukraine: Die österreichischen Siedler im "Tal der Vergessenen"

Heute leben hier etwa 20 Familien, die immer noch so reden wie jene ersten Siedler, die 1775 außer einem Fluss und bewaldeten Hängen nichts vorfanden. In ihren schindelgedeckten Häusern zeigen die Uhren neben der ukrainischen auch die österreichische Zeit an. Unweit der russisch-orthodoxen Kirche steht eine römisch-katholische. Manchmal verirren sich Zivildiener aus Österreich nach Königsfeld, um an der Schule Deutsch zu unterrichten. So erfuhr der Wiener Fotograf Dominik Geiger vom „Tal der Vergessenen“.

Vor zweieinhalb Jahren machte er sich mit der Bahn und Bussen auf die lange und holprige Anreise, um hier nach den Spuren der Holzarbeiter aus dem Salzkammergut zu suchen. Seine Werke sind am 25. März im Rahmen des Festivals Foto Wien zu sehen. Prints können in limitierter Auflage online erworben werden. Der Erlös kommt der Ukraine-Hilfe von SOS Kinderdorf zugute.