Warum die ÖVP für den Verbrennungsmotor und gegen das E-Auto ist

Mittwoch vergangener Woche, 14.15 Uhr, Schichtende im Opelwerk in Wien-Aspern. Die Arbeiter verlassen die Fabrik. Statt 2000 wie einst sind es heute nur noch rund 200. Die meisten der hier Beschäftigten sind Männer, seit 20, 30 Jahren im Betrieb. Über vier Dekaden produzierten hier Tausende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Getriebe und Motoren für den deutschen Autokonzern. „Nein, wir scheißen nicht drauf. Wir liefern Qualität bis zum Schluss und gehen mit erhobenem Haupt aus dem Werk“, sagt Arbeiterbetriebsrat Christoph Rohm. In wenigen Wochen wird die Produktionsstätte, die mittlerweile zum – aus der Fusion von Fiat und Peugeot entstandenen – Weltkonzern Stellantis gehört, ihr letztes Getriebe hergestellt haben. Dann ist Schluss, auch technologisch: Statt in herkömmliche Motoren investiert Stellantis in Elektromobilität, die dafür nötigen Batteriezellen sollen in Frankreich und Deutschland hergestellt werden, nicht in Wien.

Batterie oder Verbrennungsmotor? Strom oder Sprit? Mobilität mit Elektrizität oder durch Treibstoffe? Mit welcher Antriebstechnologie werden Autos in Zukunft fahren? Es ist eine Jahrhundertentscheidung, vor der die Automobilindustrie weltweit steht. Allein in Europa geht es um 13 Millionen Arbeitsplätze. Die Mehrheit der Hersteller und auch die EU-Kommission setzen auf Batterien. Doch die deutsche Regierung blockiert – und im Verbund nun auch Österreich. Der Verbrennungsmotor soll bleiben. Was die Volkspartei als industriepolitische Strategie verkauft, ist tatsächlich ein Wahlkampfmanöver.