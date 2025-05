Affäre Benko: Die Mama wird's schon richten

Schlichte Kindheit

René Benko stammt aus einfachen Verhältnissen. Er wuchs in Innsbruck in einer schmucklosen Siedlung auf. Der Vater war Gemeindearbeiter, die Mutter, Ingeborg, war Kindergärtnerin. René hat eine vier Jahre jüngere Schwester. Auch gegen sie wird ermittelt. Der Bub war nicht immer einfach – er war ein Revoluzzer, hatte Dreadlocks am und Flausen im Kopf. Er brach die Schule ab. Man weiß, wie solche Karrieren meist enden. Zumindest werden aus solchen Menschen selten Milliardäre. Aus Ingeborg Benkos Sohn schon – er hatte einen guten Riecher fürs Geschäft, scheute keine Risiken und war obendrein ein Menschenfänger, der äußerst überzeugend sein konnte. Mit 20 Jahren soll er bereits seine erste Schillingmillion mit dem Ausbau von Dachböden verdient haben. Mit 40 war er Euro-Milliardär. Ingeborg Benko konnte zu Recht stolz auf ihren Sohn sein.

Dem war es wichtig, dass die Familie sah, was er leistete, seinen Erfolg honorierte. Sein Vater soll für die Luxus-Ambitionen seines Sohnes nicht allzu viel Anerkennung übrig gehabt haben. Er bevorzugte ein einfacheres Leben, fuhr lieber mit dem Campingwagen an den Gardasee, statt in der pompösen Villa seines Sohnes zu residieren, wie erzählt wird. Auch mit Renés Unternehmen wollte er offiziell nichts zu tun haben.

Die Frauen der Familie involvierten sich hingegen gerne und intensiv in das lukrative Business. Benko habe in seinem Leben genau zwei Frauen blind vertraut - und das waren nicht seine Ehefrauen. Das erzählen heute ehemalige Vertraute. Seine Schwester war als gut dotierte Assistentin von Beginn an an seiner Seite tätig. Immer da, immer im Bilde und nie im Scheinwerferlicht. Heute engagiert sie sich wie die Mama ebenfalls vorrangig im Bereich der Privatstiftungen, deren Vermögen der Familie zugutekommt.

Insgesamt gründete Benko vier solche Stiftungen – Mutter Benko war von Anfang an Co-Stifterin. Zwei davon sind in Österreich registriert: Die Familie Benko Privatstiftung ist mit der Signa untergegangen, sie hielt veritable Anteile an den Gesellschaften der Gruppe. Die andere ist nach seiner ältesten Tochter benannt: die Laura Privatstiftung. Hier hat die Familie einige Schätze gebunkert, ihr Vermögen wird von Insidern auf 150 bis 200 Millionen Euro geschätzt. Darunter ein Immobilienportfolio in Innsbruck und Deutschland. Zwei Ferraris. Ein Warhol.

Zwei weitere Stiftungen sind in Liechtenstein. Eine heißt Arual – Laura rückwärts. Über sie weiß man wenig – bekannt ist aber, dass sie über Zwischengesellschaften die Villa Ansaldi am Gardasee halten soll. Eine Immobilie, die Benko persönlich viel wert sein dürfte und die über das Stiftungskonstrukt gut vor externen Zugriffen geschützt ist.

Dann wäre da noch die INGBE Stiftung, offensichtlich nach der Frau Mama benannt. Mutter und Sohn gründeten sie zusammen im Jahr 2014. Wie hoch ihre Vermögenswerte sind, ist unbekannt. Aber die Luxuschalets der Villa Eden in Gardone am Gardasee gehören ebenso dazu wie Gold und Bargeld in beträchtlicher Menge, wie die Benko-Ermittler vermuten.