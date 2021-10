Cum-Ex-Skandal: Wie mit Post-Aktien die Post abging

Die Aktionärsstruktur der „Österreichische Post AG“ ist überschaubar: 52,8 Prozent der Anteile gehören dem Staat, der Rest ist Streubesitz und somit auf eine Vielzahl deutlich kleinerer Anleger aufgeteilt. Das ist heute so, 2012 war es nicht anders. Doch nun tauchen auf einmal Unterlagen auf, die suggerieren, dass es damals zwei unerkannt gebliebene Großaktionäre gegeben hätte.

Zwei Trading-Limiteds aus Malta (in Wahrheit reine Abwicklungsvehikel für eine komplexe Fondsstruktur) hätten demnach fast 20 Prozent der Post-Aktien auf sich vereint. Und nicht nur das: An zumindest zwölf weiteren österreichischen Börseschwergewichten hätten die Malta-Firmen zusammengerechnet zweistellige Aktienanteile besessen: fast zwanzig Prozent an Lenzing und an Semperit – mehr als 15 Prozent an der Flughafen Wien AG, an Mayr-Melnhof, Schöller-Bleckmann, Strabag, Telekom, Vienna Insurance Group, Wienerberger und sogar an der OMV.