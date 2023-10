AMS-Chef Kopf: Warum die Arbeitslosigkeit weiter steigen wird 

Mit Ende September waren 320.760 Personen in Österreich arbeitslos gemeldet - das sind um 14.601 Personen oder 4,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote steigt damit leicht auf 5,9 Prozent. Betroffen sind vor allem der Baubereich, das Gesundheits- und Sozialwesen und die Industrie.

Woher kommt dieser Negativtrend?