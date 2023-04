„Mein Mann und ich sind eigentlich klassische Mittelschicht. Wir haben beide eine Ausbildung, Jobs und im Grunde ganz gute Einkommen. Trotzdem verbringen wir viel Zeit damit, uns durchzurechnen, wo wir noch etwas einsparen können“, sagt Magdalena B., die ihren richtigen Namen in diesem Kontext lieber nicht in den Medien lesen möchte. Die 36-jährige Salzburgerin arbeitet in einer Tierarztpraxis, ihr Mann ist als Lieferant für den Lebensmittelhandel selbstständig. Mit beiden Einkommen geht sich derzeit eine knapp 50 Quadratmeter große Mietwohnung in der Stadt Salzburg aus. Fürs Wohnen geben sie fast 1000 Euro im Monat aus. „Die Miete ist im Vergleich absolut in Ordnung. Wir würden auch umziehen, es gibt am Markt aber derzeit keine günstigeren Wohnungen“, sagt sie. „Wir haben natürlich auch überlegt, eine Wohnung zu kaufen. Das hätten wir aber vor einigen Jahren tun sollen, heute geht sich das einfach nicht mehr aus. Wir erfüllen weder die Kreditvergabekriterien, weil wir nicht genug Eigenmittel ansparen konnten, noch können wir uns die Immobilienpreise leisten.“

Unser Wirtschafts- und Sozialsystem fußt auf einem eigentlich simplen Versprechen: Wenn man sich genug anstrengt, arbeitet und weiterbildet, kommt man zu Wohlstand und einem höheren sozialen Status, den man dann den eigenen Kindern weitergeben kann. Es scheint aber, dass immer mehr Menschen wie Magdalena B. und ihr Partner den Glauben an dieses Versprechen verlieren. Eine anhaltend hohe Inflation, steigende Zinsen, hohe Miet- und Immobilienpreise – all das setzt vielen Haushalten bis weit in die Mittelschicht zu. Ihren Unmut äußern sie am Stimmzettel, wie zuletzt bei den Salzburger Landtagswahlen. „Uns hat dieses Wahlergebnis nicht überrascht“, sagt Magdalena B. Sie selbst habe erstmals KPÖ+ gewählt. Zerbröselt unser Wohlstand gerade? Oder jammern wir auf hohem Niveau? Eine Spurensuche.