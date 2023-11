Bankexperte Dombret: „Noch nie war die Regulierung so streng“

Die Inflation ist wirklich aus dem Ruder gelaufen. Sie können die Fed und die EZB jedoch nur bedingt miteinander vergleichen, weil wir in Europa einem Angebotsschock auf dem Nahrungsmittel- und dem Energiemarkt durch den Ukrainekrieg ausgesetzt waren. Das hat die USA so nicht erlebt. Es kann einer Zentralbank nicht gefallen, wenn die Inflation so weit von ihrem Zielwert abweicht. Aber ich glaube, die Zentralbanken haben sehr konsequent und sehr vernünftig auf diese Situation reagiert. Also insofern ist es weniger die Frage, ob es ein Versagen war, sondern vielmehr, ob die Reaktion angemessen war. Das war sie, finde ich.

Fürchten Sie eine zweite Inflationswelle, wie man sie in den 1970er-Jahren gesehen hat, weil die Fed in ihrer Zinspolitik viel zu früh nachgelassen hat?

Andreas Dombret

Man kann die beiden Situationen nicht gut vergleichen. Aber was die Zinsschritte betrifft, ist es im Zweifel eher besser, zu viel als zu wenig zu machen. Trotz aller Auswirkungen, die das natürlich auf die Konjunktur hat. Seit Mitte letzten Jahres gab es in der Eurozone schon zehn aufeinanderfolgende Zinsschritte von insgesamt 450 Basispunkten, die eine gewaltige Wirkung erzeugen. Aber es gibt immer Effekte, die sich erst etwas später einstellen, sodass eine genaue Punktlandung unmöglich ist. Das Biest Inflation ist leider noch nicht besiegt, aber das wäre extrem wichtig. Wir werden uns jetzt wohl auf eine längere Phase höherer Zinsen einstellen müssen, die durchaus über weite Teile des nächsten Jahres anhalten könnte.

Angenommen, die EZB bekommt die Teuerung nicht in den Griff, würde das die Währungsunion gefährden?

Andreas Dombret

Davon gehe ich nicht aus. Ich habe keine Zweifel, dass die Europäische Zentralbank und die nationalen Notenbanken alles tun werden, diese Inflation in den Griff zu bekommen.

In Europa gibt es häufig die Kritik, die Banken würden zu stark reguliert. In Österreich zum Beispiel wurden die Richtlinien für die Vergabe von Immobilienkrediten Kreditvergabe verschärft. Nimmt man die Banken zu sehr an die Kandare?

Andreas Dombret

Noch nie war die Regulierung so streng wie heute. Aber vergessen wir bitte nicht, dass die globale Finanzkrise vor 15 Jahren ganz erhebliche Turbulenzen ausgelöst hat. Unser Finanzsystem war sehr nahe am Abgrund. Damals sind wir noch davon ausgegangen, dass Realwirtschaft und Finanzwirtschaft getrennte Regelkreise sind. Wir mussten schmerzhaft lernen, dass dies in keiner Weise der Fall ist. Damals bestand für die Aufsicht so gut wie keine Transparenz, wo die Risiken liegen. Und es gab auch keinen Abwicklungsmechanismus für Banken – eine Insolvenz war nicht vorgesehen. Man hat sich dann die gefährlichsten, komplexesten und mit den meisten Risiken behafteten Großbanken sehr genau angeschaut und für genau diese Institute eine neue Regulierung entwickelt. Als Anfang dieses Jahres die Fälle Silicon Valley Bank und Credit Suisse auftraten, haben all die Banken, die vorher die strenge Regulierung kritisiert haben, darauf hingewiesen, wie stark denn ihre Eigenkapitalpuffer und ihre Liquidität seien. Ohne Regulierung hätten sie das jedoch nicht in diesem Ausmaß aufgebaut. Das heißt, unser System ist durch die Regulierung nach der Krise deutlich sicherer geworden.

Wo sehen Sie noch Verwundbarkeiten?

Andreas Dombret

Mir macht Sorge, dass viel Geschäft in die Schattenbanken abwandert. Ich spreche zum Beispiel von Kreditfonds, wo viele Kredite außerhalb des Bankensektors völlig unreguliert vergeben werden. Da fehlt die Transparenz, und am Ende müssen wir vielleicht dafür bezahlen, weil ähnliche Probleme auftauchen wie damals bei Lehman Brothers. Da brauchen wir schon eine einheitliche Regulierung.