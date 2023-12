Benkos Bankrott: Wie Signa vor dem Totalzusammenbruch bewahrt werden soll

Größte Pleite Österreichs

Es war in den frühen Morgenstunden am Mittwoch, 29. November 2023, als nichts mehr ging – als Gesellschafter und Management den endgültigen Entschluss fassen mussten, nun doch Insolvenz anzumelden. Die Signa Holding GmbH – so etwas wie die zentrale Beteiligungsfirma in der Immobilien- und Handelsgruppe – ist pleite und mit 4,94 Milliarden Euro massiv überschuldet. Kurz nach elf Uhr langt beim Wiener Handelsgericht der Antrag auf die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung ein. Gemessen an den Verbindlichkeiten ist es die größte Pleite der österreichischen Wirtschaftsgeschichte.

Es ist nicht die erste Insolvenz im weit verzweigten Signa-Imperium und es könnten weitere, potenziell noch spektakulärere folgen. Im Insolvenzantrag gibt man – profil-Informationen zufolge – den schlechten Entwicklungen im Handel, den höheren Zinsen und dem schwierigen Umfeld in der Immobranche die Schuld an Signas Zahlungsschwierigkeiten. Ganz so einfach ist es allerdings nicht.

Wieso ist Signa insolvent?

Der Name „Signa“ steht für ein Geschäftsmodell dessen Zeit vorbei ist: Jahrelang hat René Benko sein außergewöhnliches Verkaufstalent in Milliarden schweres Betongold verwandelt. Die Unternehmensgruppe lieh sich günstig Geld und investierte in immer größere und opulentere Immobilien. Möglich war das wegen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Bewertungen der mittels Krediten und Investorengelder gekauften und entwickelten Immobilien stiegen rasant an. Diese Rechnung geht jetzt aber nicht mehr auf. Die Zinsen sind gestiegen, die Baukosten in den vergangenen zwei Jahren explodiert. Gleichzeitig blieben die Einnahmen aus Mieten, Verkäufen und aus der Handelssparte unter den Erwartungen. Kapitalpuffer, um diese Krise abzufedern, wurden nicht zur Genüge aufgebaut, und so fehlte irgendwann das Geld an allen Ecken und Enden.

Dass man nun die Signa Holding GmbH, also das Mutterschiff der Signa, in die eigenverwaltete Sanierung schickt, ist ein letzter Versuch, die Gruppe vor dem unkontrollierten Totalausfall zu bewahren. Denn die besonders wertvollen Assets von Signa, die Luxusimmobilien und die Handelssparte, gehören nicht der Signa Holding, sondern deren Beteiligungen. Dort ist die Insolvenz noch nicht angekommen – und die Signa-Verantwortlichen setzen alles daran, dass es nicht soweit kommt. Wenn etwas vermieden werden soll, dann ein Abverkauf zu Schleuderpreisen.

Verschachteltes Firmenkonstrukt

Der vom Gericht eingesetzte Sanierungsverwalter Christof Stapf wird es jedenfalls nicht leicht haben, Ordnung in das weit verschachtelte Firmenkonstrukt zu bringen und binnen drei Monaten – so lange haben Management und Sanierer Zeit dafür – die verwertbare Insolvenzmasse zu identifizieren. Die Signa Holding bietet ihren Gläubigern an, 30 Prozent der Forderungen innerhalb von zwei Jahren zu bedienen. Dies soll offenbar durch eine geordnete Restrukturierung und einen möglichst sorgsam vorgenommenen Teilverkauf im Bereich der großen Beteiligungsfirmen erfolgen.

Firmenunterlagen zufolge, die profil einsehen konnte, stehen vor allem drei Beteiligungen im Fokus: die Signa-Handelssparte, zu der etwa die Galeria/Kaufhof in Deutschland gehört, die Signa Development, die auf Bau, Entwicklung und anschließenden Verkauf von Immobilien spezialisiert ist, und das eigentliche Schmuckstück der Gruppe – die Signa Prime Selection. Dort sind die Prachtimmobilien wie das „Goldene Quartier“ und das Luxushotel Park Hyatt in Wien, der Elbtower in Hamburg oder die „Alte Akademie“ in München gebündelt. Aus diesen Bereichen soll offenbar das nötige Kleingeld zur Bedienung der angestrebten 30-Prozent-Quote kommen – in absoluten Zahlen rund 1,5 Milliarden Euro.

Zittern um Jobs

In Deutschland zittern jetzt jedenfalls tausende Galeria-Mitarbeiter – zum wiederholten Mal – um ihre Jobs. Denn die Handelssparte der Signa könnte ganzheitlich der Restrukturierung zum Opfer fallen, wie zu hören ist. Die Geschäfte laufen ohnehin viel schlechter als erhofft. Sollte es dort zu einer Abwicklung kommen, wäre es die dritte Galeria-Pleite in weniger als vier Jahren, der Schaden für die deutschen Steuerzahler belief sich zuletzt bereits auf 600 Millionen Euro.

Zittern muss man aber auch bei der Signa Prime Selection. Eine 200 Millionen Euro schwere Anleihe wird dieser Tage fällig. Offenbar hat man bereits damit begonnen, das Familiensilber zu Geld zu machen: profil-Recherchen zufolge trennte sich Signa zuletzt sogar von Anteilen am prestigeträchtigen „Goldenen Quartier“ in Wien – jenes Projekt, das René Benko einst nachhaltig in die oberste Liga des Immobilien-Business katapulierte.

Diese Zeiten sind vorbei. Nun stehen die Arbeiten an einigen Signa-Baustellen still, und auch die deutsche Signa Real Estate Management Germany musste Insolvenz anmelden, weil von der Mutter Signa Prime kein Geld mehr floss. Eine profil-Anfrage zur Fälligkeit der Anleihe, den Auswirkungen der Holding-Pleite auf die Signa Prime und nach dem Fortbestand der Gesellschaft ließ Signa bis Redaktionsschluss unbeantwortet.