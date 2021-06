Bisher unveröffentlichte Chats: „Kurz kann jetzt Geld scheissen“

Seitens der ÖVP heißt es dazu auf Anfrage des Rechercheverbundes: „Die Vorwürfe werden immer absurder. Hier wird ein Standardvorgang verschwörungstheoretisch aufbereitet. Wegen der Mehrkosten für die Bewältigung der Flüchtlingskrise sowie für das Türkei-Abkommen musste vor fünf Jahren das Budget des Außenministeriums aufgestockt werden.“

Aber weshalb hätte Mitterlehner deshalb „flippen“ sollen? Der damalige ÖVP-Chef sagt laut „Falter“: „Die Respektlosigkeit, mit der geschrieben wird, ist bemerkenswert. Immerhin war ich damals der amtierende Parteiobmann. Diese Kommunikation beweist, was ich in meinem Buch ‚Haltung‘ beschrieben habe: Kurz und seine Vertrauten haben über Monate hinweg intensivst und systematisch den Machtwechsel in der ÖVP vorbereitet.“

Ein gutes Jahr nach den Chat-Nachrichten war Mitterlehner Geschichte, Schmid hingegen fest in türkisen Regierungspläne eingebunden. Als Schmid Anfang 2019 rund um seinen geplanten Wechsel in die ÖBAG dann mögliche Probleme am Horizont sah, schrieb Blümel bekanntlich: „Keine Sorge! Du bist Familie“.