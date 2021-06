Causa Casinos: 9 Fragen an den Kanzler

Die Chronologie

Es sind zwei entscheidende Daten im Casinos-Ermittlungsverfahren, die nun im Fokus der WKStA stehen: der 15. Oktober 2019, an dem – nach mehrmonatiger Verfahrensdauer – auch gegen Löger Ermittlungen eingeleitet wurden, und der 8. November 2019, an dem andere Behörden über eine geplante Hausdurchsuchung beim Ex-Finanzminister informiert wurden. Die WKStA hat die Geschehnisse rund um diese beiden Tage aus vorliegenden Handydaten und Kalendereinträgen so weit wie möglich rekonstruiert. Die herausgearbeitete Abfolge von Ermittlungsschritten, Telefonaten und persönlichen Treffen führt zu der Feststellung, dass „ein neuer Anfangsverdacht“ auf Verletzung des Amtsgeheimnisses nicht auszuschließen sei. Wie gelangt die WKStA zu dieser schwerwiegenden Einschätzung? Hier sind wesentliche chronologischen Eckpunkte:

15. Oktober 2019:

Die WKStA berichtete ihrer Oberbehörde, der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien, dass nunmehr auch Löger und der damalige Casag-Aufsichtsratschef Walter Rothensteiner als Beschuldigte im Casinos-Verfahren geführt werden. Die Ermittlungen waren nach einer anonymen Anzeige im Mai 2019 aufgenommen worden. Hier ging es um den Verdacht eines FPÖ-Novomatic-Deals nach dem Motto Gefälligkeiten gegen Glücksspiellizenzen. Bereits im August 2019 war es zu einer ersten Welle an Hausdurchsuchungen gekommen. Alle Betroffenen bestreiten sämtliche Vorwürfe.

16. Oktober 2019:

Um 15 Uhr fand eine Besprechung der WKStA mit den – dem Innenministerium unterstehenden – Kriminalisten der SOKO „Tape“ statt, die in dieser Causa der Staatsanwaltschaft zuarbeiten soll. Im Rahmen dieser Sitzung erfuhren auch die SOKO-Mitglieder, dass Löger und Rothensteiner nunmehr Beschuldigte waren.

Am selben Tag um 19:06 Uhr rief Sebastian Kurz bei Löger an und telefonierte rund fünf Minuten mit dem Ex-Minister. Laut Lögers Handydaten war dies die erste telefonische Kommunikation der beiden seit rund vier Monaten. Zuletzt hatten Kurz und Löger demnach am 6. Juni und am 7. Juni 2019 per SMS und WhatsApp Kontakt miteinander gehabt. Ein letzter persönlicher Termin vor diesem Zeitpunkt fand laut Lögers Kalender am 1. Juli 2019 statt. Danach dürfte es lediglich noch zu Begegnungen bei größeren Veranstaltungen gekommen sein.