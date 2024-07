China-Restaurants plagen Nachwuchs-Sorgen

Bestimmungen für die Festlandchinesen gelockert wurden. Vor allem aus der verarmten Provinz Zhejiang am Ostchinesischen Meer folgten viele dem Ruf nach Österreich, um hier Geld zu verdienen. Unter ihnen: Chens Mutter Tizhen. Die gelernte Schneiderin wanderte 1989 von der Volksrepublik in die Alpenrepublik aus, aber ihrem ursprünglichen Beruf ging die damals junge Chinesin in Österreich nicht mehr nach: „Bist du aus China gekommen, hat es nicht viele Optionen gegeben: Gastronomie, Baustelle oder putzen gehen.“ Wie die meisten Zugewanderten, dockte sie bei ihren Landsleuten an.

sowohl ökonomische Unabhängigkeit als auch eine Minderung sprachlicher sowie kultureller Barrieren.“ Möglich wurde das alles durch die Lockerung der Ausreisebestimmung der Volksrepublik in den späten 1980er-Jahren, während gleichzeitig in Ös-terreich die Visa-

Dass so viele chinesische Auswanderer den Weg in die Gastronomie fanden, ist ein Phänomen, welches sich weltweit beobachten lässt. Der Österreichische Integrationsfonds geht davon aus, dass sie mit dem Gewerbe eine Marktlücke füllen konnten: „Auf diese Weise erlangten sie

Wie groß die chinesische Community in Österreich ist und wer sich ihr zugehörig fühlt, ist schwer zu ermitteln. Die Statistik Austria zählt rund 15.000 chinesische Staatsbürger – doppelt so viele wie vor 20 Jahren. Hinzu kommen jene Menschen, die eine österreichische Staatsbürgerschaft und chinesische Wurzeln besitzen – der Österreichische Integrationsfonds schätzt diese Gruppe auf weitere 15.000 Personen. Deren Nachfahren werden nicht statistisch erfasst. Wie viele Menschen aus der Community in der Gastronomie tätig sind, wird nicht erhoben. Schätzungsweise 2500 China-Restaurants gibt es in Österreich. Tendenz fallend. Denn viele der Einwanderer des China-Restaurant-Booms der 1980er-Jahre begeben sich nun in den Ruhestand. Nachfolger wie Chen zu finden, ist schwierig. Die junge Generation hat beruflich deutlich mehr Möglichkeiten als ihre Eltern – und weiß diese auch zu nutzen.

Der Boom der China-Restaurants

Mutter Chen erinnert sich an ihre Zeit als Kellnerin in einem China-Restaurant in der Nähe des Meiselmarkts im 15. Wiener Gemeindebezirk. Gerichte wie „Ameisen am Baum“, ein Hackfleischgericht, serviert auf Glasnudeln, waren Verkaufsschlager. Wie die meisten Klassiker stammt zwar die Grundidee des Gerichts aus China, doch die mangelnde Verfügbarkeit von Zutaten ließ die chinesischen Köche kreativ werden. „Die meisten Zutaten sind in Konserven gekommen“, erzählt Chen. Die Frühlingsrolle, Hühnerfleisch süß-sauer oder der Pflaumenwein-Digestif wurden aus wirtschaftlichem Pragmatismus geboren. Was sich in anderen Ländern und Lokalen bewährte, wurde im eigenen Restaurant übernommen – schließlich war man zum Geldverdienen gekommen.

Wer in den 1980er-Jahren in einem China-Restaurant tätig war, lernte schnell, wie das System funktionierte. Auslandschinesen heuerten Landsleute aus der alten Heimat an, die wiederum mit dem gewonnenen Know-how weiterzogen und ihr eigenes Restaurant eröffneten. Die Nachfrage nach der exotischen Küche war groß. So verbreitete sich die Frühlingsrolle bis in den letzten Winkel Österreichs.